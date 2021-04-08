Где размещать сайт: виды хостинга и их особенности

Фраза Билла Гейтса “если вашего бизнеса нет в интернете — у вас нет бизнеса” за последние годы успела стать нарицательной. Особенно ярко необходимость создать сайт проявилась в период всемирной пандемии, когда огромное количество различных офлайн-точек продаж попросту перекочевали в сеть, ввиду значительных ограничительных мер. Именно в этот период в сети стало появляться много сайтов, каждый из которых предлагал покупателям различные товары или услуги.

Стремительный рост количества WEB-ресурсов был вызван не только карантином, но и постоянно совершенствующимися технологиями. Если еще несколько лет назад процедура создания сайта подразумевала работу со штатом профильных специалистов и могла затянуться на несколько месяцев, то сегодня самые простые проекты могут создаваться даже руками не очень опытных пользователей в считанные часы. Миром стали править стремительно развивающиеся технологии и наступила эпоха конструкторов, посредством которых можно самостоятельно создать требуемый продукт.

Однако создание сайта это лишь начальный этап. Следующей ступенью является размещение проекта на хостинге, и тут у пользователей тоже есть выбор вариантов. О типах хостинга интернет-проектов рассказывает хостинг-провайдер Cityhost.ua.

Как выбрать хостинг

В последние годы на рынке стало появляться большое количество различных стартапов, каждый из которых предлагает пользователям выбор определенных продуктов, товаров, услуг или каких-то специфических покупок. При этом, количество новых проектов постоянно растет и удивляет своими масштабами. Но почему этого не наблюдалось раньше? Почему раньше выход нового проекта был целым событием, которое освещали даже в медиа, а сегодня мы даже не замечаем огромное количество новых ресурсов? Ответ прост: развитие рынка хостинг-компаний, которые и стали основным толчком технобума.

Так как коммерческая составляющая имеет не второстепенное значение, основной причиной стремительного развития интернет-торговли является оптимизация стоимости услуг. Любому новому стартапу требуются определенные вычислительные мощности, которые позволят проекту бесперебойно работать. Сложность заключается в том, что выделенные серверы стоят внушительных денег и бьют по бюджету любого проекта. Раньше стартапы были обязаны привлекать инвестиции со стороны, чтобы органично развиваться. Теперь появилась возможность арендовать различные типы серверов за оптимальную цену.

На сегодняшнем рынке наиболее распространены три основных типа хостинг-услуг, которые пользуются широкой популярностью.

Виртуальный хостинг

Большая часть всех сайтов размещается в рамках базовых хостинг-пакетов на так называемом виртуальном хостинге. Подобная услуга позволяет в пределах начальных бюджетов размещать сайт, который будет обеспечивать бесперебойный и быстрый доступ посетителям к ресурсу. Вебмастер не будет обременен необходимостью дополнительно настраивать сервер.

Базовый хостинг идеально подходит для:

сайтов визиток;

информационных ресурсов компании;

небольших промо-сайтов;

рекламных продуктов.

Виртуальный выделенный сервер (VDS)

VDS это виртуальный сервер, который в рамках одного оборудования может размещать несколько проектов. Суть виртуальной “выделенки” заключается в том, что каждый клиентский ВДС изолирован от всех остальных “соседей”. При этом, каждый клиент может персонализировать настройки так, как ему нужно и имеет возможность устанавливать оптимальную ОС. Это идеальный инструмент для ведения проекта в рамках оптимальной стоимости и при отсутствии необходимости больших ресурсов. Если сайт еще не дорос до огромных показателей , а возможности выделенного сервера пока чрезмерны для проекта, то VDS станет идеальным решением.

VDS-хостинг отлично подходит для:

информационных порталов;

интернет-магазинов;

сайтов с большим объемом данных;

проектов, с большим количеством одновременных подключений.

Аренда выделенного сервер

Этот вариант дает проекту все преимущества собственного сервера, за простым исключением — вы не будете покупать его, а возьмете в аренду. Все вопросы обслуживания оборудования ложатся на провайдера, который отвечает не только за работоспособность сервера, но и занимается заменой комплектующих если это необходимо.

В рамках выделенного сервера каждый клиент может персонализировать настройки по собственному усмотрению и организовать рабочие процессы согласно нужным алгоритмам. Если по каким-то причинам покупка собственного оборудования не является финансово оправданной, то аренда выделенного сервера станет идеальным решением для ресурсоемкого проекта. Подобрать оптимальную конфигурацию обычно можна на сайте хостинг-провайдера https://cityhost.ua/server.

Аренда выделенного сервера оптимальна для:

сайтов требующих больших ресурсов;

интернет-магазинов;

сайтов с большим объемом данных;

размещения специфического ПО.

Выводы

Каждый клиент может выбрать оптимальный вариант размещения своего сайта или целого ряда собственных проектов. Времена, когда создание стартапа подразумевало большие затраты на его размещение уходят в прошлое. Миром интернет-технологий стали править оптимальные решения от хостинг-провайдеров, которые не требуют от вебмастера идти на какие-то компромиссы.