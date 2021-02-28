Гид огородника: достоинства системы капельного полива растений
Эффективным способом орошения грунта среди специалистов считается система капельного полива. В прикорневую зону выращиваемых культур вода поступает через специальные капельницы порционно. Работа конструкции осуществляется с помощью автоматической системы, а комплектующие для обустройства конструкции выбирает сам владелец растений.
Достоинства системы капельного полива
Система доставляет к насаждениям не только воду, но и удобрения. Необходимый объем впрыскиваний и скорость подачи жидкости определяет владелец участка. Благодаря грамотно организованному орошению, растения реже страдают от грибковых поражений и тли. Достаточное увлажнение обеспечивает рост урожайности на 30–60%.
Достоинства капельного полива, которые отмечают огородники.
- Не нужно подключаться к водопроводу. Чтобы орошение работало, хватит небольшого напора воды. Источником воды может стать регулярно заполняемая жидкостью тара.
- Купить капельный полив рекомендуют тем, кто хочет экономно расходовать электричество и воду. Разница в расходе ресурсов, в сравнении с традиционными дождевыми установками, может составлять 5–8 раз.
- Культуры созревают в среднем на 10–15 дней раньше. Лакомиться свежими овощами и фруктами вы сможете, когда другие дачники об этом только мечтают.
- Упрощенная обработка грунта за счет того, что участки между рядами остаются сухими.
- Уменьшенный рост сорняков.
- Можно избежать заболоченности территории. На поверхности почвы не образуется корка. Корни растений дышат и развиваются естественным темпом.
Как пример: такой автоматизированный капельный полив в Харькове на участке с теплицей, экономит временные затраты и силы, которые вкладывает дачник при уходе за высаженными на участке культурами. Фото: marketsv.com.ua
Основные элементы капельного полива
Комплектующие, без которых невозможно организовать эффективную капельную систему.
- Обратный клапан. Предотвращает попадание в емкость с водой бактерий и грязи.
- Редуктор давления. Регулирует давление воды в магистрали и фиксирует показатель на определенном уровне.
- Фильтры. Очищают жидкость от примесей грязи. Если не предусмотреть этот элемент, капельницы быстро засорятся, и вода перестанет поступать в почву в нужном количестве.
- Фитинги, муфты, заглушки, тройники, краны. При покупке важно учитывать диаметр трубопровода.
- Шланг и капельная лента. Монтируют по всем грядкам.
- Эмиттеры. Регулируют подачу воды в грунт. Некоторые виды трубок продаются с уже встроенными эмиттерами.
- Заглушка. Замыкает систему, препятствует вытеканию воды и облегчает прочистку конструкции.
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