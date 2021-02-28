Гид огородника: достоинства системы капельного полива растений

Эффективным способом орошения грунта среди специалистов считается система капельного полива. В прикорневую зону выращиваемых культур вода поступает через специальные капельницы порционно. Работа конструкции осуществляется с помощью автоматической системы, а комплектующие для обустройства конструкции выбирает сам владелец растений.

Достоинства системы капельного полива

Система доставляет к насаждениям не только воду, но и удобрения. Необходимый объем впрыскиваний и скорость подачи жидкости определяет владелец участка. Благодаря грамотно организованному орошению, растения реже страдают от грибковых поражений и тли. Достаточное увлажнение обеспечивает рост урожайности на 30–60%.

Достоинства капельного полива, которые отмечают огородники.

Не нужно подключаться к водопроводу. Чтобы орошение работало, хватит небольшого напора воды. Источником воды может стать регулярно заполняемая жидкостью тара. Купить капельный полив рекомендуют тем, кто хочет экономно расходовать электричество и воду. Разница в расходе ресурсов, в сравнении с традиционными дождевыми установками, может составлять 5–8 раз. Культуры созревают в среднем на 10–15 дней раньше. Лакомиться свежими овощами и фруктами вы сможете, когда другие дачники об этом только мечтают. Упрощенная обработка грунта за счет того, что участки между рядами остаются сухими. Уменьшенный рост сорняков. Можно избежать заболоченности территории. На поверхности почвы не образуется корка. Корни растений дышат и развиваются естественным темпом.

Как пример: такой автоматизированный капельный полив в Харькове на участке с теплицей, экономит временные затраты и силы, которые вкладывает дачник при уходе за высаженными на участке культурами. Фото: marketsv.com.ua

Основные элементы капельного полива

Комплектующие, без которых невозможно организовать эффективную капельную систему.

Обратный клапан. Предотвращает попадание в емкость с водой бактерий и грязи. Редуктор давления. Регулирует давление воды в магистрали и фиксирует показатель на определенном уровне. Фильтры. Очищают жидкость от примесей грязи. Если не предусмотреть этот элемент, капельницы быстро засорятся, и вода перестанет поступать в почву в нужном количестве. Фитинги, муфты, заглушки, тройники, краны. При покупке важно учитывать диаметр трубопровода. Шланг и капельная лента. Монтируют по всем грядкам. Эмиттеры. Регулируют подачу воды в грунт. Некоторые виды трубок продаются с уже встроенными эмиттерами. Заглушка. Замыкает систему, препятствует вытеканию воды и облегчает прочистку конструкции.

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