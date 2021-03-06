Гид покупателя: как правильно выбрать песок для стяжки?

Стяжка пола – предназначенный для передачи и восприятия нагрузок тонкий и прочный слой в многослойных конструкциях зданий. Она выравнивает и придаёт большую прочность полу, совершенствует теплоизоляционные и звукопоглощающие особенности фундамента, скрывает инженерные коммуникации.

Речной песок один из главных составляющих стяжки

Качество стяжки зависит как поставщика используемых материалов, — утверждают специалисты компании Drimbud. Купить песок речной , цемент М500, пластификаторы, можно у большинства компаний, но не все соблюдают пропорции и требования по укладке, отмечают эксперты компании.

От соотношения размешивания цемента с речным песком и характера наполнителя зависит прочность и надёжность будущей стяжки. Стяжка даёт возможность оборудовать гидро- и теплозащитные прослойки, создаёт безопасное основание, перераспределяет нагрузки, которые испытывает пол. Оборудовать систему тёплого пола и укладывать различные виды коммуникаций можно внутри этой структуры.

Виды песка

Необходимо знать разновидности песка и сферы его применения, потому что это играет ведущую роль в приготовлении рабочего раствора и эксплуатационных свойствах стяжки.

Для приготовления высококачественной смеси используют разнообразные образцы песка:

Речной мытый. Очищеный материал при добыче из рек — лучший из вариантов, при соблюдение контроля качества на всех этапах погрузки на карьере, доставки до места локации.

Карьерный или овражный. Есть присадки глины, нуждается в очистке, забивается и плохо проходит по патрубкам.

Фракционный. Очень чистый кварцевый песок. Раствор получается прочным, но дорогим.

Сыпучку гранитную добывают из минералов:

доломит;

кварц;

известняк;

полевой шпат.

Составы с употреблением гранитного и мраморного песка для стяжки хорошо противостоят износу и обладают хорошими декоративными свойствами. Главное условие качественной стяжки – верный подбор пропорций между песком (наполнитель), водой (определяет консистенцию жидкой смеси) и цемента (вяжущее вещество).

Виды стяжек

Выделяют конструкции по виду связи с основанием:

Плавающие стяжки. Жёстко не контактируют со стенами.

Связанные стяжки. С надёжными смежными поверхностями (бетон, кирпич) формируют твёрдую сцепку.

На разделительном слое. Отделены от основания различными видами изоляции. Соединяются со стенами.

По методикам монтирования стяжки подразделяются:

Самовыравнивающиеся. Необходимы для окончательной корректировки.

Сухие (сборная). Снизу укладывается сыпучий материал (керамзит), сверху – гипсоволокнистая плита.

Полусухие. Небольшой запас воды в растворе – минимальная пластичность.

Мокрые. Высокая пластичность раствора.

Надёжность структуры выше с крупнофракционным песком и отсутствием инородных примесей. Поэтому необходимо обеспечить соотношение ровной глади покрытия и его надёжности для хорошей стяжки.

Какой песок лучше для стяжки

Песок речной с изобилием присадок, в этом случае будет худшей версией, потому что, в конце концов, он отрицательно повлияет на свойство стяжки, наилучшая версия – промытый песок из карьеров с крупными зёрнами и неимением посторонних предметов. С применением такого песка можно произвести гладкую, ровную поверхность.

Рассматривая отдельно речной песок, следует отметить, что у его гранул округлая форма и он чище карьерного, в смеси не оседает и стяжка по всему сечению характеризуется стабильной крепостью и удаётся однородной.

Прочность речного песка выше, чем у карьерного, поэтому он лучше подходит в качестве наполнителя для приготовления раствора при возведении конструкций, испытывающим несущие нагрузки. Как отмечают специалисты Drimbud, цены речного песка без примесей зависят от разных факторов https://drimbud.kiev.ua/ . При выборе необходимого варианта, лучше обратиться за помощью к консультантам.