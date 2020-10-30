Гид покупателя: как работает зернодробилка для домашнего хозяйства

Зернодробилка — устройство, перерабатывающие зерновые, а также бобовые культуры. Измельчение кормов для домашнего скота и птицы улучшает их усвояемость.Как отмечают эксперты компании Cropper — есть модели, которые работают только с одним типом продукта. Универсальные устройства перерабатывают несколько видов сырья, что очень удобно и подходит для ферм, на которых содержаться разные животные, требующие различного питания. Зернодробилка для хозяйства дает возможность сэкономить время фермеров, повысив качество получаемого корма.

Как работает зернодробилка

Зернодробилка для домашнего хозяйства состоит из бункера для загрузки сырья, рабочей камеры, двигателя и измельчающего механизма, рассказывают специалисты компании. Продукт перерабатывается до фракций такого размера, которые проходят через установленное сито. Чаще всего диаметр ячеек составляет 2-2,5 мм. Универсальные модели оснащены несколькими ситами, которые меняются в зависимости от вида сырья.

Зернодробилки применяются для переработки зерна, бобовых культур, кукурузных початков. Есть модели, которые могут измельчать и другие продукты, например, стебли или корнеплоды. На территории нашей страны чаще всего фермеры покупают универсальные модели. Есть устройства, оснащенные несколькими ситами, которые не нужно менять, достаточно переключать степень помола.

Использование сельхозтехники подразумевает несколько этапов:

Подготовка зерна, в процессе которой оно просеивается, устраняются камни и прочий мусор. Это дает возможность сохранить целостность ножей ротора. При проверке сырья рекомендуется выбрать из него соломинки, листья, чтобы система не забивалась. При необходимости перед загрузкой продукта сменяются рабочие характеристики. Рекомендуется убедиться в целостности кабеля, через который оборудование подключается к сети, а также в отсутствие конденсата на двигателе, чтобы избежать короткого замыкания. Также нужно проверить, надежно ли прикручены крепления камеры дробления. Прежде чем загрузить зерно в бункер, нужно запустить мотор и дождаться, пока он наберет необходимые обороты. Рекомендуется избегать перегруза, чтобы не допустить поломки привода.

Пользователь должен следить за переработкой сырья, и в случае некорректной работы сельхозтехники отключить ее от сети. Чтобы не допустить поломок оборудования, а также несчастных случаев, нужно следовать инструкции, которая прилагается ко всем моделям сельхозтехники.

Те, кто не знает, какая зернодробилка лучше, могут получить консультацию менеджера специализированного магазина, который поможет найти модель с учетом поставленных задач, а также бюджета.