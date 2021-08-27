Гид покупателя: какая кровля лучше, металлочерепица или профнастил?

Популярные в Украине металлочерепица и профнастил изготавливают из тонколистовой рулонной оцинкованной стали на специальных профилегибочных станках. Ключевое отличие — в форме и высоте волны. Если говорить о профнастиле, то он, более многофункционален — различают не только кровельный, но также стеновой и несущий металлопрофиль. В качестве материала изготовления используют сталь с защитным полимерным покрытием и просто оцинкованную. А вот металлочерепицу можно использовать только в качестве кровельного покрытия.

Специалисты компании ТПК рассказывают о кровельной разновидности профнастила и сравнивают его с металлочерепицей.

Если взять оба материала от одного производителя и изготовленные из одинакового металла, то они практически не будут отличаться по стоимости. Что совсем неудивительно — одинаковый способ производства и исходное сырье нивелируют разницу. Хотя стоит отметить, что как при выборе профнастила, так и металлочерепицы цена — весомое их преимущества над конкурирующими кровельными материалами.

Такие профилированные металлические листы справедливо считаются одним из самых выгодных по соотношению стоимости и качества предложений на рынке. Но все-таки: когда лучше купить металлочерепицу, а в какой ситуации стоит отдать предпочтение профнастилу? Попробуем разобраться.

Когда сферы применения все-таки несколько отличаются

Металлочерепица — это искусная имитация классической керамической кровли. Собственно, ее создавали именно с такой с целью. Была поставлена задача — воплотить с помощью металла красоту и изящество древнего как мир натурального материала. И действительно, форма металлочерепицы очень похожа на традиционное глиняное кровельное покрытие. Вот только по сравнению со своей предшественницей такой материал выгодно отличается легкостью и невысокой ценой. Металлические листы не создают значительной нагрузки на стропильную систему, при этом значительно упрощается и монтаж — их укладка намного проще и быстрее.

Но само сравнение с керамической кровлей уже дает ответ на поставленный вопрос — металлочерепица прежде всего предназначена для использования на скатных крышах жилых домов. Можно уложить такое покрытие и вместо прохудившихся крыш зданий старой постройки. Конечно, материал вполне подойдет для использования в офисных сооружениях, и даже на промышленных строениях. Но все-таки весь свой эстетический потенциал такой кровельный материал полностью сможет реализовать на домах, построенных по интересным проектам, где внешнему виду крыши уделяется должное внимание.

А вот профнастил прежде всего предназначен для укладки на промышленных и инфраструктурных объектах, на крышах складских и торговых комплексов. То есть в коммерческом строительстве. Его внешний вид несколько проще, так как здесь используется трапециевидный, реже имитирующий шифер полукруглый профиль. К тому же такой материал выпускается с дополнительными ребрами жесткости, также можно выбрать наиболее подходящую с точки зрения выдерживания нагрузок высоту гофры. Если при покупке металлочерепицы прежде всего обращают внимание на внешний вид, то в случае металлопрофиля важнее всего — эксплуатационные характеристики кровельного покрытия. Хотя это вовсе не означает, что профнастил нельзя уложить на крыше частного жилого дома.

О чем еще стоит знать

Подводя итоги, стоит упомянуть еще о некоторых нюансах, о которых нужно знать при выборе между металлочерепицей и профнастилом. Итак: