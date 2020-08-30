Гид покупателя: на что следует обратить внимание при выборе шин

Многие автолюбители теряются и не знают, как правильно выбрать шины, имея на рынке сотни разнообразных вариантов от зарубежных и отечественных производителей. Эксперты компании «Колесо2000™» рекомендуют прежде чем купить шины в Одессе ил другом городе, прислушаться к их советам, так как правильный выбор покрышек для автомобиля может стать сложным испытанием, особенно для неопытных автомобилистов. Для того чтобы облегчить этот процесс, специалисты компании описали основные параметры на которые следует обязательно обратить внимание.

Параметры автомобильных шин

Начинать подбор резины на авто необходимо с выбора заводского типоразмера. Чтобы правильно подобрать нужную модификацию нужно понимать и разбираться в указанной на боковой поверхности колеса маркировке и всех сопутствующих обозначениях.

Первое числовое значение будет указывать ширину протекторной части, которая измеряется в миллиметрах. Следующим по порядку будет ширина профиля, которая обозначается в процентах. Затем будет указан посадочный диаметр шины, измеряемый в дюймах. Далее обычно указывается индекс нагрузки и скорости.

Например: 205/55R16

205– ширина профиля шины (в мм)

55 — соотношение высоты боковины в % от ширины профиля

R – радиальная конструкция каркаса шины

16 – посадочный диаметр в дюймах (1 дюйм = 25,4 мм)

Подбирая покрышки с низким профилем, водитель получает максимальную управляемость, но жертвует акустическим комфортом. Как правило, низкопрофильные колеса используются на спортивных и высокоскоростных автомобилях. Индексы скорости и нагрузки информируют покупателя о максимально возможных скоростных возможностях колеса и весе, который она может выдержать.

Как только вы определитесь с оптимальной размерностью резины, следует подумать о следующем нюансе – надежности колеса, ведь шины должны в точности соответствовать потребностям потребителя. Современный рынок шин предлагает водителям только качественные образцы, которые достигают мировых стандартов, но проверенные колеса от ведущих производителей позволяют получить лучшие характеристики во время движения.

Немаловажную роль играет сезонность выбранной резины. Она должна в точности соответствовать погоде на улице.

Старайтесь не прибегать к использованию всесезонных моделей, ведь они не способны обеспечить максимальную безопасность в холодное время года. Своевременно выполняйте сезонную замену колес и правильно храните шины, чтобы продлить их эксплуатационный ресурс.

Ценовая категория автомобильных колес

Определившись с необходимой размерностью и сезоном шин легко заметить, что в рамках одного и того же размера колес цены могут отличаться в несколько раз. В связи с этим принято разделять резину в зависимости от ценовой категории:

премиальные;

среднего класса;

бюджетные.

Премиум шины отличаются качественно подобранными материалами и сбалансированной конструкцией, которая позволит получить максимальную производительность, безопасность и комфорт. Такая резина способна продемонстрировать хорошие показатели износоустойчивости и «отходить» более 40 тысяч километров. Использование современных технологий позволяет получать ощутимую экономию топлива, высокие тягово-сцепные свойства и низкий уровень шума.

Резина среднего класса является наиболее массовой категорией на мировом рынке колес. Выбор в пользу таких шин рационален в том случае, если цена премиального класса слишком высока. Бренды, выпускающие шины средней ценовой категории, могут не быть столь широко известны в автомобильных кругах, но их качество в отдельных случаях может быть сопоставимо с продукцией от более дорогостоящих производителей.

Резина эконом класса – это в некотором смысле риск, но это намного лучше, чем использовать стертые или бывшие в употреблении шины. Летние шины бюджетного класса могут показывать хорошие показатели на сухом асфальте, но в дождливую погоду стоит быть аккуратным. К выбору зимних шин следует подойти еще более внимательно, ведь в холодное время года дороги часто покрыты снегом, льдом или лужами.