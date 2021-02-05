Гид покупателя: особенности выбора тактической обуви

С проблемой низкого качества обуви сталкиваются многие наши соотечественники. Иногда отдавая немалые деньги, человек получает низкокачественный товар, которого едва хватает на один сезон. Более того, зачастую зимняя обувь оказывается неприспособленной к низким температурам и длительному использованию. В таком случае решением проблемы становится покупка тактических сапог, ботинок или берцев, отмечают специалисті компании Pancer.

Преимущества спецобуви

Для тактических ботинок характерны следующие достоинства:

Практичность. Для производства используются особые высококачественные материалы. Это могут быть как натуральные, так и синтетические варианты, а также их комбинации. Кожаные, нубуковые изделия служат значительно дольше. Такие ботинки не пропускают воду, хорошо защищены от преждевременного износа при интенсивной эксплуатации в условиях мороза и высокой влажности. Даже после нескольких сезонов использования поверхность спецобуви не трескается, сохраняет свой опрятный вид. Продуманное строение. Не менее важное преимущество, поскольку ноги при ходьбе практически не устают. Благодаря правильной фиксации нагрузка распределяется равномерно, что обеспечивает максимальный комфорт и удобство. Даже при длительных переходах усталость будет значительно ниже. Кроме того, благодаря продуманному строению с суставов и связок снимается нагрузка. Уникальная подошва. Тактическая обувь полностью защищена от деформирования, проколов и других повреждений. Поэтому данный вариант является наиболее приемлемым для длительных переходов по пересеченной местности.

При выборе зимней обуви єксперті компании советуют обратить внимание на тип берцев – высокие или низкие. Первый вариант актуален, если необходимо обеспечить защиту от падающих камней. Если планируете долго находиться на морозе, обязательно подбирается обувь с утеплителем.

Материал и утеплитель для берцев

Данный тип обуви производится из кожи (нубук, замша и пр.). Если ищете более бюджетный вариант, можно остановить свой выбор на кожзаме. Разумеется, по сравнению с натуральной кожей, характеристики и качества заменителя будут значительно ниже. В этом случае сильно экономить не рекомендуется, поскольку от материала зависят прочность, степень защиты и долговечность.

Также для изготовления может использоваться кордура. Это искусственная нейлоновая ткань, характеризующаяся повышенной гидрофобностью и устойчивостью к критическим температурам. Кордура достаточно прочна и долговечна, при этом не требует особого ухода. Единственный минус – материал довольно тяжелый. При низких температурах он может задубеть, сохнет долго.

Что касается утеплителя, то здесь покупателям предлагаются два варианта:

тинсулейт;

слимтекс.

Оба типа утеплителя распространены и довольно эффективны. В плане качества нельзя выделить лидера. Оба варианта имеют свои преимущества. Например, тинсулейт является сегодня самым тонким утеплителем на рынке. Слимтекс более доступный аналог. Нужно учитывать, что использование утеплителя в тактической обуви не всегда целесообразно. Если ботинки покупаются для преодоления коротких дистанций, его наличие необязательно.

Особенности выбора подошвы

Чем прочнее, гибче и мягче подошва, тем лучше. Этот критерий является одним из основных. Качественная подошва не должна проскальзывать, как это характерно для уличной обуви. Именно от подошвы зависят комфорт и удобство использования берцев. Желательно, чтобы она была устойчива к воздействию бензина и масла. Если обувь будет использоваться для ходьбы по лесу, пересеченной местности, охоты, то лучше выбирать варианты с более гибкой подошвой.

Также следует обратить внимание на ее высоту. Этот момент особенно можно прочувствовать в сильный мороз. Чем выше подошва, тем качественнее будет теплоизоляция для ног. Кроме того, обеспечивается максимальная защита ступней от возможных повреждений различными острыми предметами. Выбирая между шнурками и змейкой, рекомендуется остановиться на первом варианте, он более практичный. В случае износа шнурки можно быстро заменить.