Гид покупателя: особенности выбора тактической обуви
С проблемой низкого качества обуви сталкиваются многие наши соотечественники. Иногда отдавая немалые деньги, человек получает низкокачественный товар, которого едва хватает на один сезон. Более того, зачастую зимняя обувь оказывается неприспособленной к низким температурам и длительному использованию. В таком случае решением проблемы становится покупка тактических сапог, ботинок или берцев, отмечают специалисті компании Pancer.
Преимущества спецобуви
Для тактических ботинок характерны следующие достоинства:
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Практичность. Для производства используются особые высококачественные материалы. Это могут быть как натуральные, так и синтетические варианты, а также их комбинации. Кожаные, нубуковые изделия служат значительно дольше. Такие ботинки не пропускают воду, хорошо защищены от преждевременного износа при интенсивной эксплуатации в условиях мороза и высокой влажности. Даже после нескольких сезонов использования поверхность спецобуви не трескается, сохраняет свой опрятный вид.
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Продуманное строение. Не менее важное преимущество, поскольку ноги при ходьбе практически не устают. Благодаря правильной фиксации нагрузка распределяется равномерно, что обеспечивает максимальный комфорт и удобство. Даже при длительных переходах усталость будет значительно ниже. Кроме того, благодаря продуманному строению с суставов и связок снимается нагрузка.
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Уникальная подошва. Тактическая обувь полностью защищена от деформирования, проколов и других повреждений. Поэтому данный вариант является наиболее приемлемым для длительных переходов по пересеченной местности.
При выборе зимней обуви єксперті компании советуют обратить внимание на тип берцев – высокие или низкие. Первый вариант актуален, если необходимо обеспечить защиту от падающих камней. Если планируете долго находиться на морозе, обязательно подбирается обувь с утеплителем.
Материал и утеплитель для берцев
Данный тип обуви производится из кожи (нубук, замша и пр.). Если ищете более бюджетный вариант, можно остановить свой выбор на кожзаме. Разумеется, по сравнению с натуральной кожей, характеристики и качества заменителя будут значительно ниже. В этом случае сильно экономить не рекомендуется, поскольку от материала зависят прочность, степень защиты и долговечность.
Также для изготовления может использоваться кордура. Это искусственная нейлоновая ткань, характеризующаяся повышенной гидрофобностью и устойчивостью к критическим температурам. Кордура достаточно прочна и долговечна, при этом не требует особого ухода. Единственный минус – материал довольно тяжелый. При низких температурах он может задубеть, сохнет долго.
Что касается утеплителя, то здесь покупателям предлагаются два варианта:
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тинсулейт;
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слимтекс.
Оба типа утеплителя распространены и довольно эффективны. В плане качества нельзя выделить лидера. Оба варианта имеют свои преимущества. Например, тинсулейт является сегодня самым тонким утеплителем на рынке. Слимтекс более доступный аналог. Нужно учитывать, что использование утеплителя в тактической обуви не всегда целесообразно. Если ботинки покупаются для преодоления коротких дистанций, его наличие необязательно.
Особенности выбора подошвы
Чем прочнее, гибче и мягче подошва, тем лучше. Этот критерий является одним из основных. Качественная подошва не должна проскальзывать, как это характерно для уличной обуви. Именно от подошвы зависят комфорт и удобство использования берцев. Желательно, чтобы она была устойчива к воздействию бензина и масла. Если обувь будет использоваться для ходьбы по лесу, пересеченной местности, охоты, то лучше выбирать варианты с более гибкой подошвой.
Также следует обратить внимание на ее высоту. Этот момент особенно можно прочувствовать в сильный мороз. Чем выше подошва, тем качественнее будет теплоизоляция для ног. Кроме того, обеспечивается максимальная защита ступней от возможных повреждений различными острыми предметами. Выбирая между шнурками и змейкой, рекомендуется остановиться на первом варианте, он более практичный. В случае износа шнурки можно быстро заменить.