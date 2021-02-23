Гид покупателя: современные системы отопления

В наше время к отопительной системе дома или квартиры предъявляются особые требования, ведь стоимость энергоресурсов постоянно растет. Поэтому она должна быть в первую очередь экономичной, при этом обеспечивать эффективный и комфортный обогрев жилища. Естественно, соответствие противопожарным нормам и безопасность эксплуатации также никто не отменял.

Современные системы различаются по теплоносителю, виду источника тепловой энергии, типу топлива, принципу работы. Тепло может подаваться централизованно или владелец недвижимости самостоятельно обустраивает подходящий вариант обогрева. Эксперты компании ЭТМАРКЕТ рассказывают о самых популярных на сегодня способах индивидуального отопления жилого дома или квартиры, и попробует определить наиболее экономичный и удобный в эксплуатации вариант.

Котлы — нестареющая «классика»

Такое отопительное оборудование до сих пор пользуется немалой популярностью. В последнее время широкое распространение получили твердотопливные котлы. Они позволяют существенно сэкономить по сравнению с электрическими и газовыми аппаратами. Однако их практически невозможно установить в многоквартирных домах вследствие высокой пожарной опасности, сложности обустройства эффективного дымоотвода, трудностей с хранением топлива. Поэтому такой вариант подходит только для частных домовладений. А вот газовое или электрическое оборудование используется повсеместно.

Газ — всему «голова»

Газовые котлы бывают напольными и настенными в зависимости от способа установки. Если приобрести одноконтурное устройство, то его функциональность ограничена только отоплением помещения. Двухконтурные аппараты дополнительно позволяют нагревать воду. Газовые котлы пользуются популярностью благодаря:

Простоте установки.

Удобному управлению.

Прекрасной теплоотдаче.

Возможности обогрева крупногабаритных помещений.

Минусом такого оборудования считается зависимость эффективности обогрева от качества газа. Также экономичным такой способ отопления никак не назовешь — подключение газа и регулярные затраты на его использование обойдутся «в копеечку». При применении самых совершенных технологий производства все равно сохраняется угроза взрыва, поэтому необходимо тщательно соблюдать правила эксплуатации устройства. Также потребуется наличие коаксиального дымохода.

Электричество

Электрические котлы имеют ряд преимуществ перед газовыми — нет необходимости обустраивать специальный дымоход, вентиляционную систему, размещать аппарат в отдельном помещении. Такие устройства имеют компактные размеры, они безопасны, удобны и просты в эксплуатации, их легко устанавливать.

Недостатки такого оборудования:

Зависимость от источника электричества.

Значительные потребление электроэнергии и высокие эксплуатационные расходы.

Необходимость обустройства электропроводки повышенной мощности и надежности.

Электрические конвекторы

Такое мобильное оборудование выгодно отличается невысокой ценой, быстротой обогрева помещения (около 30 минут), относительной экономичностью работы (по сравнению с котлами), безопасностью эксплуатации. Однако затраты на потребление электричества все равно остаются значительными, также такие устройства сильно высушивают воздух.

Инфракрасные обогреватели

Главный плюс — распространение излучения в ИК-спектре. Принцип работы основан на нагреве предметов в помещении, а не воздуха. Такие устройства не сушат воздух и достаточно быстро достигают комфортной температуры. Но опять-таки существенное энергопотребление не позволит сэкономить на отоплении.

Теплые полы

Электрический теплый пол — самое экономичная отопительная система. По сравнению, например, с радиаторами затраты можно снизить в 5–7 раз. Другие достоинства таких систем: