Гид покупателя: зачем нужен сканер для автомобиля и как его выбрать

Современные авто — это не только механические запчасти, но и сложное электронное оборудование, отвечающее за различные системы обеспечения функционала, безопасности и комфорта машины.

Для диагностики неполадок автомобилей используется специальный сканер для авто, с помощью которого можно производить тестирование неисправностей, сбоев электронных систем и ошибок ЭБУ. Таким образом, можно сразу определить, какая проблема возникла в электронике транспортного средства и как ее можно решить.

Специалисты компании «Гранд Инструмент» рассказывают о том, как выбрать такое оборудование для СТО или личных нужд.

Какие бывают сканеры для авто?

Автосканеры понадобятся не только для СТО, но и в ремонте личного автомобиля или его диагностики. Ни для кого не секрет, что перед поездкой в мастерскую лучше заранее проверить, что именно нужно ремонтировать. В таком случае большую роль играет правильно подобранный сканер, который можно выбрать, следуя следующим советам:

Обращайте внимание на программное обеспечение сканера, определяющее его функционал. Определитесь, зачем именно вам нужен сканер: для личного пользования, работы или СТО. От этого будет зависеть его тип, который вам потребуется для эксплуатации. Самые недорогие помогают просто считывать ошибки и сохранять их в памяти. Мультимарочные оценивают авто различных марок. Мономарочные — дилерские, работают с конкретной маркой автомобиля, но обладают полным набором опций, которые позволяют определить любой тип ошибок.

Есть аппаратные сканеры и сканеры-адаптеры. Первые подключаются к бортовому компьютеру автомобиля посредством специального адаптера и самостоятельно считывают информацию обо всех данных. Как правило, именно такие сканеры используют профессионалы. Единственный их минус — необходимость постоянно следить за обновлениями системы, чтобы поддерживать функционал устройств на должном уровне.

Вторые подключаются к обычному ПК или смартфону. Они отличаются простотой в эксплуатации, являются идеальным приобретением для обычного автолюбителя. С его помощью можно на раннем этапе не только узнать, какие проблемы возникли в электронике машины, но и решить некоторые из них самостоятельно.

Используйте современные технологии, и всегда оставайтесь в курсе секретов, которые скрывают автомобили.