Гід покупця: для чого стільки багато різних аксесуарів в галузі HoReCa

Придбання необхідних аксесуарів є однією з важливих складових підготовки до відкриття закладу сфери HoReCa. Перед запуском, наприклад, ресторану, кафе або готелю, власники мають ретельно спланувати та придбати весь комплекс аксесуарів, необхідних для належного обслуговування гостей та формування фірмового стилю.



Як зазначають експерти компанії FideL необхідно здійснити розробку фірмового стилю – логотипу, фірмових кольорів, які будуть присутні на формених аксесуарах персоналу, посуді, рекламних матеріалах. Потім придбання або замовлення форменого одягу та бейджі зі змінним імʼям для офіціантів, барменів, адміністраторів тощо.

Вибір і закупівлю необхідного посуду, підставок, менюхолдерів, підносів та іншого інвентарю для сервірування, також входить в підготовчий процесс. Замовлення рекламно-сувенірної продукції – магнітів, брелків, ручок, друк меню, рахунків, візиток та іншої супутньої поліграфічної продукції в фірмовому стилі.

Тільки після ретельного підбору і придбання всіх необхідних аксесуарів, виходячи з концепції закладу, можна забезпечити належний рівень обслуговування гостей з першого дня роботи. Аксесуари створюють перше враження про ресторан чи готель, зазначають фахівці компанії.

Що таке HoReCa?

HoReCa – це сфера підприємницької діяльності, яка охоплює декілька галузей обслуговування:

Hо – підприємства готельного бізнесу (від англ. Hotel)

– підприємства готельного бізнесу (від англ. Hotel) Re – заклади ресторанного господарства (від англ. Restaurants)

– заклади ресторанного господарства (від англ. Restaurants) Cа – заклади, що спеціалізуються на організації харчування та дозвілля (від англ. Catering)

До HoReCa належать готелі, хостели, мотелі, ресторани, кафе, бари, їдальні, кейтерингові компанії, служби доставки їжі, розважальні центри, спортивні комплекси тощо. Ця сфера об’єднує підприємства, що надають послуги з розміщення, харчування, організації дозвілля та відпочинку для населення. Галузь HoReCa відіграє важливу роль у сфері гостинності, туризму та розваг в Україні та світі.

Для чого стільки багато різних аксесуарів?

Така різноманітність аксесуарів у галузі HoReCa зумовлена кількома ключовими факторами, вважають фахівці компанії FideL.

По-перше, аксесуари допомагають створити привабливий вигляд страв, напоїв, сервірування столу та загальної атмосфери закладу. Це підвищує апетит гостей та робить візуальне враження більш приємним.

По-друге, спеціалізовані аксесуари полегшують роботу офіціантів, барменів, кухарів. Вони допомагають якісно й ефективно подавати їжу та напої. Аксесуари з логотипами закладу сприяють розпізнаванню бренду, підкреслюють його індивідуальність та статус. Деякі, такі як грамоти та дипломи на дерев’яній підкладці виконані на металі або інших матеріалах, слугують підвищенню мотивації співробітників.

По-третє, деякі аксесуари (сувеніри, рекламні матеріали) виконують маркетингову роль, привертають увагу нових клієнтів. Певні аксесуари характерні для дотримання традицій обслуговування та створення особливої атмосфери (наприклад, в ресторанах з історією). Оригінальні аксесуари, наприклад, такі як бейджі металеві, дозволяють закладам відрізнятися від конкурентів та пропонувати щось унікальне.

Отже, аксесуари – це додаткові елементи, деталі або прикраси, що доповнюють або підкреслюють основну продукцію чи послуги.

Вони виконують такі функції:

Ідентифікаційну (бейджі допомагають впізнати персонал).

Репрезентативну (престижний вигляд додає іміджу закладу).

Мотиваційну (дипломи як нагорода працівникам).

Корпоративну (з логотипами компаній).

Таким чином, вони доповнюють основну діяльність підприємств HoReCa, підкреслюють їхній статус та формують корпоративний стиль. Вони не є основною продукцією, але відіграють важливу роль у створенні позитивного іміджу та належного сервісу закладів гостинності та харчування.

Тому, різноманітні аксесуари покликані підвищити якість сервісу, зробити його більш видовищним, зручним, престижним та врахувати всі нюанси обслуговування в сфері гостинності.