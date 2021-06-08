Гід покупця: принцип роботи верстатів для лазерного різання

Лазерна різка та гравіювання належить до групи процесів, що дозволяють безконтактно обробляти практично всі групи матеріалів.

Будь то обробка пластинчастих матеріалів або тривимірних геометричних форм, лазер дозволяє різати матеріал з точністю до мікрометра, зазначають спеціалісти компанії «Арт Лазер плюс».

Застосовувані технології й матеріали лазерного різання

Залежно від матеріалу застосування і режиму роботи використовуваного лазера різання проводиться таким чином:

Плавленням — матеріал розплавляється по контуру, який буде розрізано лазерним променем. Розплав, що утворюється в процесі різання, видувається струменем газу під високим тиском.

Запалюванням — чистий кисень видувається на точку розрізу, вступає в реакцію з матеріалом і запалюється. Залишки видуваються з пропила.

Сублімацією: переходом матеріалу зрізу з твердого в газоподібний, минаючи рідкий розплав. Газовий струмінь використовується не для продувки пропила, а для захисту чутливих лінз і дзеркал.

Верстати для лазерного гравіювання та різання — це, по суті, одні й ті ж пристрої. Велике застосування одержали CO2-лазери, в яких лазерний промінь генерується джерелом газового лазера. Проведена на вищому рівні лазерна різка металу дозволяє одержувати профілі та форми з високою точністю виконання https://lazerplus.com.ua/lazernaya-rezka/lazernaya-rezka-metalla.html . Лазерні верстати здатні обробляти пластмаси, фольгу, картон, дерево, скло, камінь, кераміку, шкіру, текстиль і всю органіку.

Як працює лазерне гравіювання

З використанням лазерного гравіювання можна поліпшити безліч різних матеріалів за допомогою форм, графіки або навіть зображень (наприклад, JPG або PNG). Опрацьований матеріал видаляється по точках за допомогою лазера. Видалення відбувається через підрядник, лазерна головка переміщається горизонтально по окремих лініях гравіювання. Такий спосіб обробки називається растровим гравіюванням.

Цей процес можна використовувати для лазерного гравіювання поверхонь або форм, таких як фотографії, зображення, логотипи, інкрустації, дрібні й товсті написи, штампи та т. Д.

Як працює лазерна різка

Лазерне різання — це процес термічного різання. Зазначена геометрія відстежується лазерним променем і точно вирізається лазерним різаком. Як і у випадку з лазерним гравіюванням, тут можна обробляти різні матеріали. Векторний файл (лінії та криві геометрії) служить основою для процесу різання.

Цей процес використовується для вирізання таких фігур, як букви, знаки, невеликі бирки або матеріали, які вже були вигравіювані лазером.