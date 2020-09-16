Гид потребителя: как определить, что в машине неисправен стартер

Проблемы со стартером способы настигнуть любого автомобилиста. В одних машинах поломка стартера может произойти моментально, в других – выходить из строя постепенно, косвенно влияя на другие элементы машины, постепенно выводя их из строя.

Неопытному водителю, который не сильно разбирается в причинах появления и особенностях работы транспортного средства, будет сложно разобраться, что именно вышло из строя. Неисправен ли стартер или другие части машины. По этой причине эксперты компании «Генстар» рассказывают, какие неисправности характерны при поломке стартера. Это позволит водителю понять, случилось ли с транспортным средством что-то серьёзное.

Характерные поломки стартера

Когда выполняется к примеру ремонт стартера Тойоты Камри или любой другой машины, где вышел из строя этот узел, специалисты могут продемонстрировать, как было определено, что вышел из строя именно стартер. При таких поломкам существуют характерные особенности, которые заключаются в следующем:

Стёрлись щетки – износ щеток происходит в результате того, что выполняется плотное прижатие щеток к якорю, который в процессе работы вращается. Уровень износа автомобильные специалисты оценивают визуально. Также часто применяют штангенциркуль, когда сравнивают толщину новых щеток со старыми, которые износились;

Коллекторные пластины износились – стирание щеток происходит быстрее, чем стирание контактных пластин якоря. При этом, коллекторные пластины также приходят в неисправное, изношенное состояние, когда транспортное средство прошло сотни тысяч километров. В итоге это приводит к тому, что следует произвести ремонт стартера Субару, Тойота, Лексус и Хонда не часто страдают этими болезнями, но иногда даже на японских авто это происходит, отмечают эксперты;

Произошло нарушение изоляции контактов коллектора, что привело к пробою на массу якорного корпуса. Это также приводит к межвитковому замыканию;

Износились втулки, которые выступали в качестве фиксаторов якорного вала. Когда втулки приходят в негодность и изнашиваются, то происходит смещение якорных пластик. Тем самым, возникает замыкание, что приводит к неисправной работе стартера в машине;

Во время прошлого ремонта были неправильно подобраны дистанционные шайбы, либо элементы пришли в негодность, износились. Такие шайбы выступают в качестве элементов, которые не дают развиться осевому люфту вала якоря;

Контактная пластина обгорела или обгорела обмотка;

Случилось переламывание клеммы провода, который подаётся на плюс.

Чтобы точно определить, что стало прямой или косвенной причиной поломки стартера, рекомендуется отдавать машину в специализированную автомобильную мастерскую, советуют эксперты Genstar.