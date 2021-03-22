Гид потребителя: как своевременный ремонт автомобиля может повысить его ликвидность

Подержанный автомобиль теряет ценность, что становится заметным в тот день, когда приходит пора его продавать. Но приложив немного усилий, вы сможете поддерживать свой автомобиль в отличном состоянии и, таким образом, сэкономить за счет увеличения его стоимости при перепродаже.

Фото: avtocentr-na-troeshine.com.uaОбесценивание — опасные тенденции для автовладельца, поскольку все время происходит незаметно. Амортизация также является самой крупной статьей расходов, превышающей расходы на топливо, техническое обслуживание и страхование. Только при продаже владелец автомобиля обнаруживает, что возраст и пробег могут снизить стоимость автомобиля вдвое по сравнению с тем, когда он был новым. Неухоженный автомобиль ценится невысоко, и его также сложно продать — те, кто покупает б/у автомобиль, всегда в первую очередь выбирают исправные и ухоженные экземпляры.

Возраст и пробег невозможно изменить, но в остальном вы как владелец автомобиля можете сильно повлиять на него.

Специалисты СТО “Автоцентр на Троещине”, которое осуществляет ремонт авто в Киеве и предоставляет целый спектр услуг от рихтовки до восстановления двигателей и ходовой, дают несколько советов, как уменьшить падение стоимости авто и поддерживать его в адекватном состоянии.

“Все, что мы предлагаем, вы можете сделать сами. Полностью избежать амортизации, конечно, не удастся, но есть методы, которые уберегут вас от шока, когда придет время продавать машину.” — отмечает эксперт компании.

Документирование обслуживания и ремонта

Это может показаться скучной деталью, но из-за нее при продаже можно сурово поплатиться. Если у покупателя возникнут сомнения относительно того, как было выполнено сервисное обслуживание, а также другое обслуживание, оценка сразу же снижается. Есть много документов, которые могут в этом помочь. Возьмите папку и сохраните все, что свидетельствует о том, как вы заботились о своей машине. Протоколы диагностики и сервисного ТО, счета за обслуживание и ремонт, квитанции и многое другое.

Отсортируйте счета за обслуживание и ремонт, соберите их в папку — желательно в хронологическом порядке. Убедитесь, что сервисная книжка проштампована мастерской, и храните этот ценный документ.

Аналогичным образом соберите протоколы осмотра и другие документы, такие как счета-фактуры, подтверждающие, что вы выполнили лакокрасочную, антикоррозионную обработку и т. д.

Регулярно обрабатывайте машину воском

Регулярное нанесение воска на автомобиль облегчает поддержание чистоты, поскольку грязь не так легко прилипает. Зимой нужно смириться с тем, что машина пачкается снаружи. Поддерживать такой же высокий уровень чистоты просто невозможно. Но если вы покрывали воском кузов, обезжиривающее средство не требуется, грязь легко смывается.

Если вы считаете, что уход за автомобилем — это скучно, есть профессионалы, которые могут вам помочь. Блестящий и чистый автомобиль не только приятно водить и смотреть на него, но так он лучше сохраняет свою цену.

Современные автомобильные воски, как правило, просты в использовании. Существуют также так называемые быстрые воски, которые можно нанести на влажный кузов сразу после мойки, а затем высушить замшей. Стойкость воска не так велика, но зато он защищает ЛКП до следующей мойки.

Держите машину в чистоте даже внутри

Если у вас тканевая обивка, неплохо было бы обзавестись чехлом, особенно если у вас есть дети. Тканевая обивка также может быть с пропиткой, что означает, что пятна не будут так сильно въедаться. Не забудьте пропылесосить машину изнутри. Грязь и гравий, оставшиеся в салоне, изнашивают оббивку и пол.

Проверяйте ЛКП на сколы

С 80-х и 90-х годов практически все автомобили изготавливались из оцинкованной листовой стали. К сожалению, все еще могут быть большие различия в защите от ржавчины и конструкции, но в целом новые автомобили ржавеют в гораздо меньшей степени, чем 20 лет назад.

Однако одна проблема, которая не исчезла, — это каменная крошка. Избежать сколов на покраске кузова практически невозможно. Гравий и щебень может повредить ЛКП прямо до самой основы. Вода и мороз могут подорвать краску и создать еще большую незащищенную площадь, которая подвергнется коррозии.

У автомобильного дилера вы найдете спецкраску для подкрашивания того же цвета, что и автомобиль. Используйте ее для подкрашивания сколов. Если вы моете машину мойкой под высоким давлением, важно не направлять струю прямо на сколы, чтобы не подрывать краску — рекомендуют эксперты компании.

В этом контексте следует отметить, что гарантия защиты от ржавчины распространяется (в большинстве случаев) только на сквозную ржавчину. Следовательно, в металле должны быть сквозные отверстия. В случае поверхностной ржавчины — как это бывает почти во всех случаях — это обычно не приводит к гарантийным обязательствам. Автомобиль с явными повреждениями ржавчины ценится недорого, и его трудно продать. При сильных повреждениях ЛКП, лучше обратиться к специалистам которые удалят ржавчину, подкрасят и заполируют поврежденные места.

Избегайте повреждений при парковке

Нет ничего более раздражающего, чем вернуться к припаркованной машине и обнаружить повреждения. Хотя таких повреждений трудно избежать, они неизбежно приводят к занижению цены.

Один из способов, который обеспечивает безопасность, — не парковаться плотно. Немного дальше на автостоянке обычно можно найти свободные места без окружающих машин.

Отремонтируйте быстро то, что может вызвать серьезные последствия

Если у вас есть повреждения, например, в результате незначительного столкновения, их следует отремонтировать как можно быстрее. Даже незначительные дефекты при несвоевременном ремонте могут вызвать более серьезные проблемы. Эксперты советуют при обнаружении малейших неполадок, особенно в ходовой части и двигателе, как можно скорее обратиться на СТО.