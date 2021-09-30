Гид потребителя: Как устранить неполадки камеры видеонаблюдения

Как и любое другое оборудование, камеры видеонаблюдения могут выходить из строя частично или полностью, что нарушает работу охранной системы. В некоторых случаях это происходит из-за износа, что требует замены устройства, но иногда возникают неполадки, которые можно устранить самостоятельно или лишь обратившись за помощью к специалистам.

Основные причины, из-за которых камера перестает работать

Повреждение кабеля и разъемов

Повреждение, обрыв, нарушение целостности изоляции кабелей и неисправность разъемов — частая и легко устранимая причина, которая может вызывать разные неполадки:

Отсутствие сигнала от видеокамеры.

Полосы или мерцание на мониторе слежения.

Отключение ИК-подсветки на камере ночного видения.

Чтобы исключить поломку видеокамеры и проверить, связана ли неисправность с проблемами кабеля и соединений, рекомендуется подключить другую, точно работающую камеру. Если и она не работает, необходимо найти повреждение и провести ремонт или замену.

Специалисты рекомендуют при монтаже использовать соответствующие кабели — для внутреннего или наружного применения, и уделять внимание их правильной прокладке и фиксации, не допуская провисания или чрезмерного натяжения. Также при монтаже рекомендуется использовать качественные разъемы — компрессионные, которые обжимаются специальным инструментом, или фиксирующиеся с помощью винта. Это позволит избежать в дальнейшем подобной проблемы и увеличит срок эксплуатации устройств.

Поломка деталей камеры

Поломка различных деталей проявляется по-разному. Например, из-за выгорания матрицы на мониторе отображается меню управления, но изображение с камеры при этом поступать не будет. При отсутствии и меню, и изображения вероятнее всего необходимо заменить плато в работе видеовыхода.

Если видеокамера время от времени перезагружается или на время полностью выключается, возможен перегрев микросхем. В этом случае нужно определить причину, из-за которой это происходит. Также не исключены механические поломки, например, поворотного механизма устройства, что может быть связано с износом шестерни механизма.

Другие причины

Камера видеонаблюдения может перестать корректно работать и по другим причинам:

Поломка видеорегистратора или другого связанного с видеокамерой оборудования.

Электромагнитные помехи.

Собирающийся конденсат.

Устаревшее программное обеспечение.

Еще одна частая причина неполадок — неправильно подобранный блок питания. Стандартное напряжение систем видеонаблюдения 12 В, а каждая подключенная камера потребляет 0,5–1 А. К одному блоку питания через клеммы или разветвитель обычно подключают несколько видеокамер, и если блок выбран неправильно, то изображение в ночное время может ухудшаться или пропадать. Проблема решается заменой блока питания на более мощную модель.

Куда обращаться в случае неполадок камеры видеонаблюдения

Многие магазины оказывают техническую поддержку своим клиентам. Например, при поломке камеры Хиквижн можно написать или позвонить в службу поддержки и сообщить модель и серийный номер устройства, после чего специалист компании свяжется для выяснения деталей. Также на сайте представителей Hikvision доступно клиентское программное обеспечение, с помощью которого можно обновить при необходимости прошивку.

Если система видеонаблюдения устанавливалась компанией, лучше обратиться по поводу возникшей проблемы к ней. Специалисты смогут быстро диагностировать проблему и исправить ее.