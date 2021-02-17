Гид потребителя: когда проводится замена картриджа турбины автомобильного двигателя

Сталкиваясь с любыми проблемами, связанными с использованием автомобиля, владельцы не всегда обращаются в профессиональные автосервисы. Некоторые выбирают, по их мнению, более дешевый вариант – разобраться со всем самостоятельно. Есть те, кто действительно разбирается в автомобилях и точно знает, что и как нужно выполнять. Но существует и другой тип – тот, который проводит ремонт машины и замену деталей по видеоруководствам в интернете. Такой вариант не всегда срабатывает. Иногда, проведя замену деталей таким способом, можно даже навредить, отмечают специалисты компании ZALEM.

Замена картриджа турбины – распространенная проблема, с которой часто сталкиваются владельцы автомобилей, оснащенных турбированными двигателями. Провести такую операцию можно и самостоятельно, она не относится к разряду очень сложных. Но при этом, нужно помнить, что даже незначительная ошибка может привести к нежелательным последствиям и ухудшению работы турбокомпрессора. Потому для устранения проблемы лучше обращаться к квалифицированным специалистам, — советуют эксперты компании.

Как проводится замена картриджа турбины

Примечательно, что этот процесс предполагает выполнение определенной последовательности действий. Операцию нужно проводить поэтапно, с точным соблюдением каждой отдельной стадии. Сам процесс предполагает выполнение таких действий:

Снятие и разборка турбины. Нужно отсоединить систему водяного охлаждения, маслопровод и маслоотвод. Затем переходят к отключению всасывающих патрубков и нагнетателя турбокомпрессора. На следующем этапе снимают рычаг вестгейта. Так называется перепускной клапан, сбрасывающий лишнее давление для защиты турбонаддува.

Снятие корпуса компрессора и турбины. Это нужно делать предельно аккуратно, чтобы ничего не повредить и не сломать. Дальше снимается стопорное кольцо с помощью пружинных клещей. Это достаточно трудоемкий и длительный процесс, который тем более сложно провести самостоятельно без специальной подготовки.

Постукивание по корпусу прорезиненным молотком для облегчения его снятия. Дальше переходят к поиску повреждений путем тщательного осмотра агрегата. Обращают внимание на наличие визуальных повреждений. Затем для продления срока службы турбокомпрессора проводят тщательную чистку турбонаддува.

Замена завершается сборкой. Это сложный процесс, который под силу только специалистам, — пишет сайт zalem.com.ua.