Гід споживача: принцип роботи фотоелектричних панелей

Сонячна енергія є третім за величиною джерелом відновлюваної енергії у світі. Зрештою, вона може виробляти електрику для побутових потреб і промислових підприємств, значно знижуючи рахунки за комунальні послуги. Однак, перш ніж зібрати фотоелектричні панелі, варто ознайомитися з їхньою конструкцією й тим, як працює система загалом.

Як і з будь-якою покупкою, перед здійсненням угоди варто подумати про побудову і принцип роботи. Це дасть змогу заощадити, особливо тим людям, котрі на етапі будівництва житла замислюються про те, щоби підживлювати його сонячною енергією. Як зазначають спеціалісти компанії Solar Garden, основними елементами фотоелектричних систем є сонячні панелі.

Також корисно знати, як працюють самі фотоелектричні панелі. Важливо, щоби дах був спрямований на південь. Завдяки тому, що модулі монтуються саме в цьому напрямку, сонце освітлює їх якомога довше. Коли жодна з ділянок не буде спрямована на південь, установка сонячних панелей усе ще буде економічно ефективною, всупереч поширеній думці. Головне — грамотно підібрати комплект сонячних батарей на 5 кВт або більше, в залежності від потреб, — зазначають експерти компанії.

Як працюють фотоелектричі елементи

Фотоелектрична установка складається з декількох елементів, кожен із яких відповідає за певний етап збору та обробки енергії. Спершу розгляньмо основний елемент. Як він працює? У ньому відбувається фотогальванічне явище, тобто провідність електричного заряду в результаті впливу зовнішніх чинників — у тому числі температури та сонячного випромінювання. Це явище перетворює енергію від сонця на постійний струм. Для отримання більшої кількості енергії, елементи об’єднуються у фотоелектричні модулі.

Отриманий у модулях постійний струм передається на інвертор, де він перетворюється на змінний. Інвертор відповідає за роботу фотоелектричної системи: перевіряє, як працює система, і контролює її роботу, регулярно зіставляючи параметри генерованого струму з параметрами мережі. Якщо фотоелектрична система вийде з ладу, інвертор повідомляє про це відключенням. Група модулів, що живлять інвертор, утворюють фотоелектричну панель. Ще одним, не менш важливим, елементом фотоелектричної системи є опорні конструкції, які забезпечують стабільність і правильне вирівнювання фотоелектричних панелей.

Як працює така фотоелектрична панель?

Пакет із 10–40 фотоелектричних панелей дає змогу отримати від 3 до 10 кВт. Вироблену енергію можна повністю використовувати для потреб власного домогосподарства або поділитися нею з енергосистемою. Для цього необхідно підписати відповідний договір з енергетичним підприємством, ставши виробником і споживачем енергії одночасно. Це означає належність до системи безготівкового розрахунку енергією. У разі вироблення надмірної кількості енергії, вона передасться до енергосистеми. Отже, у рамках врегулювання можна забрати 80 % вартості цієї енергії. Для перетворення енергії використовується двонапрямний лічильник, який також є частиною фотоелектричної конструкції.

Перспективи розвитку сонячної енергетики

Технології постійно розвиваються та вдосконалюються, тому надалі вартість сонячних панелей та допоміжного обладнання буде тільки знижуватись. Також виробники дають гарантію на свою продукцію до 25 років, обіцяючи що сама панель прослужить не менше 40 років. До того ж уже сьогодні інвестиції у встановлення панелей окуповують себе впродовж 5–7 років, — кажуть спеціалісти Solar Garden.