Голова мінфіну заявив про брак грошей на мобілізацію

Міністр Марченко попросив Генштаб знайти йому джерела коштів.

Міністерство фінансів України очікує від Генерального штабу ЗСУ та Міністерства оборони пропозицій, як покрити витрати на додаткову мобілізацію, заявив міністр фінансів України Сергій Марченко під час організованої Forbes дискусії Business Breakfeast.

«Я б дав можливість Генеральному штабу разом із Міноборони знайти підходи в цьому питанні та запропонувати рішення, як вони бачать оптимізацію видатків. Я вже кілька разів вказував, що ми виснажили наш внутрішній потенціал для фінансування військових потреб, і просто штучно, умовно кажучи, збільшити суму – не вийде», – сказав він.

Марченко зазначив, що Мінфін очікує на інформацію щодо масштабів мобілізації та термінів, а також – необхідних витрат. При цьому він додав, що розрахунки, за якими додаткова мобілізація коштуватиме бюджету 500 млрд гривень, є доволі коректними.

Водночас він зазначив, що на остаточну суму витрат впливатимуть багато факторів, як от строки мобілізації і демобілізації, забезпечення підрозділів.

«Ми не виключаємо, що нам доведеться шукати додаткові внутрішні джерела фінансування. Точно можу сказати, враховуючи те, як зараз складається ситуація, на перший квартал додаткової потреби не буде», – вважає Марченко.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Генштаб звернувся з пропозицією мобілізувати у військо України ще 450-500 тисяч громадян.

Водночас головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зазначив, що запланована потреба у мобілізації є військовою таємницею та залежатиме від потреб війська, як от комплектування нових підрозділів та покриття втрат у існуючих.