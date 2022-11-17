Как “Черная пятница” ускоряет рост электронной коммерции

“Черная пятница” — один из самых требовательных периодов года для большинства людей, работающих в сфере розничной торговли. Неважно, продается ли товар через Интернет или в физическом магазине. В это время потребители очень охотно покупают, поэтому важно быть готовым. В этом году Черная пятница 2022 пройдет 25 ноября, так что еще не поздно подготовиться к крупнейшему шопинг-событию года.

Для многих магазинов “Черная пятница” является отправной точкой для рождественских покупок и самым важным периодом в году.

Первоначально появившийся в США американский коммерческий праздник “Черная пятница” стал важным днем ​​​​торговли и в остальном мире. С годами день с привлекательными распродажами в магазинах продлился и превратился в неделю распродаж, получившую название «Черная неделя».

Взрывной рост

Но в этом году распродажи после периода пандемии будут выглядеть более привычно, интерес к неделе распродаж будет еще больше, чем когда-либо, – предполагают эксперты.

На следующей неделе в онлайн-торговле будет наблюдаться взрывной рост. Специалисты в интернет-магазине 220.lv наблюдают значительный рост электронной коммерции в течение этих распродаж, и “Черная пятница” в этом году возможно станет самым большим днем ​​электронной коммерции за всю историю. Для них она началась уже с так называемой ранней распродажи, которая стартует за неделю до старта основной.

“В прошлом покупки были еще более ориентированы на пятницу, а теперь мы видим, что потребители в большей степени распределяют свои покупки в течение недели и не ждут конкретно пятницы в той же степени”, — отмечают эксперты компании.

Лучшие скидки припадают на “Черную пятницу”

Многие маркетологи, свидетельствует, что в прошлом году в пятницу было не так много покупок, как в предыдущие годы, а торговля распространялась на всю распродажную неделю.

Однако, когда дело доходит до цен, “Черная пятница” по-прежнему была лучшим днем ​​для покупок в течение недели со скидками, которые в среднем составляли 25 процентов.

Товары, спрос на которые больше всего увеличиваются по сравнению с обычным днем, — это электроника, товары для детей и развлечения. Интересно, что среди людей в возрасте 66-75 лет онлайн-покупки выросли больше всего по сравнению с прошлыми годом.

Старт распродаж “Черной пятницы” на протяжении многих лет вызывал массовую истерию у покупателей. В период с 2006 по 2018 год было зарегистрировано более 100 случаев нападения и не менее 10 смертей в результате подстрекательства и драк вокруг распродаж в оффлан-магазинах.

В видеорепортажах со всего мира можно было увидеть, как сотни тысяч людей часами стоят в очереди, а затем врываются в торговые центры. Они рвут все на своем пути, толкаются, кричат ​​и дерутся из-за уцененного телевизора или посудомоечной машины.

С тех пор как пандемия подкосила этот тренд, большинство покупок стали совершаться через интернет-магазины.