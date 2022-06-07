Компанії під час війни в середньому скоротили зарплату на 25-50%, — НБУ

Поступово зростає кількість компаній, які зменшили зарплати на 10-15%, зокрема таких стає більше в енергетиці, секторі послуг, транспорті та торгівлі

Про це повідомив Національний банк України у червневому макроекономічному і монетарному огляді.

«За різними опитуваннями падіння зарплат у приватному секторі в середньому становило від 25% до 50% порівняно з довоєнним часом: за опитуванням НБУ, найбільше таких у добувній промисловості і будівництві», — йдеться у повідомленні.

При цьому центробанк фіксує зростанні частки компаній, які скорочують зарплати на 10-15%. Зокрема, таке скорочення найчастіше відбувається в енергетиці, секторі послуг, транспорті та торгівлі.

А от агрокомпанії переважно не тільки не змінили рівень оплати праці співробітників, але й підвищили його, констатує НБУ.

Крім того, у травні порівняно з квітнем зросли зарплати водіїв, медиків та фармацевтів, а також у переробній промисловості. Покращується ситуація і в бюджетному секторі, де людей відправляли в простій з виплатою двох третин зарплат.

Нагадаємо, споживчі ціни в травні, за оцінкою НБУ, зросли на 17%. // Вартові еспресо