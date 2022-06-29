​Країни G7 створили Глобальний альянс з продовольчої безпеки

У 2022 році 323 млн людей у світі перебуватимуть у групі високого ризику стосовно голоду.

Лідери країн «Великої сімки» заявили, що докладатимуть зусиль для підвищення глобальної продовольчої безпеки та захисту уразливих верств населення, які можуть найбільше постраждати через продовольчу кризу.

Про це йдеться у спільній заяві G7 про глобальну продовольчу безпеку.

«Ми переконані, що цю багатовимірну кризу можна вирішити лише спільними глобальними зусиллями. Тому на підтримку Групи ООН з глобального реагування на кризи з питань продовольства, енергетики та фінансів (GCRG ООН) ми створюємо Глобальний альянс з продовольчої безпеки спільно зі Світовим банком як скоординовану та солідарну відповідь на майбутні виклики», – повідомляють у документі.

Зазначається, що держави «Великої сімки» беруть на себе зобов’язання надати додаткові 4,5 млрд доларів для захисту найбільш уразливих верств населення від голоду та недоїдання. Це збільшує загальну суму спільного зобов’язання семи держав щодо глобальної продовольчої безпеки цього року до понад 14 млрд доларів.

У 2022 році, за даними ООН, до 323 млн людей у всьому світі перебуватимуть у стані «гострої продовольчої нестабільності» або перебуватимуть у групі високого ризику. До цього призвели як численні взаємопов’язані кризи, так і війна Росії проти України, включно з блокуванням експортних шляхів українського зерна.

«Це різко посилює кризу голоду, спричиняє збої в сільськогосподарському виробництві, ланцюгах поставок і торгівлі, які призвели до безпрецедентного рівня світових цін на продукти харчування та добрива, за що Росія несе величезну відповідальність», – наголошується у заяві.

Її підписанти продовжать стежити, щоб санкції не були спрямовані на продовольство та дозволяли вільний потік сільськогосподарської продукції, в тому числі з Росії.

Країни G7 поставили перед собою завдання підвищити продуктивність сільського господарства, особливо в найбільш постраждалих країнах і підтримку виробництва агропродукції на місцях.

Лідери «Великої сімки» також закликали всі країни уникати надмірного накопичення продовольства, що може призвести до подальшого підвищення цін. Водночас вони обіцяють тримати відкритими свої продовольчі та сільськогосподарські ринки та закликають усіх партнерів уникати необґрунтованих обмежувальних торговельних заходів, які підвищують нестабільність ринку і, таким чином, ризики для продовольчої безпеки.

Нагадаємо, країни «Великої сімки» мають намір посилити санкції проти Росії і ще більше обмежити доступ російського військово-промислового комплексу до ресурсів і технологій. // LB.ua