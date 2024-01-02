Китай відновив мито на ввезення вугілля та поставив під загрозу «братніх» російських експортерів
Тарифи були скасовані в травні 2022 року, щоб захиститися від ризиків поставок після вторгнення РФ в Україну
Китай вирішив імпортні мита на вугілля, і цей крок може поставити під загрозу російських експортерів, які залежать від найбільшого у світі ринку палива. Про це повідомляє Bloomberg.
Ця дія сприяла збільшенню імпорту минулого року, включаючи зростання обсягів російського вугілля, яке стало привабливим для покупців, що раніше уникали його.
Росія стала другим номером з постачання вугілля до Китаю, і довгострокова мета обох країн полягає в тому, щоб щорічні поставки досягли 100 мільйонів тонн.
Цієї цифри, ймовірно, буде досягнуто 2023 року, щойно буде підраховано грудневий імпорт.
Продажі російського вугілля до Китаю впали місяць-у-місяць з піку, досягнутого в червні, коли вони становили понад 10 мільйонів тонн. Його поставки стали менш привабливими у порівнянні з іншими країнами, і ця тенденція лише погіршиться після відновлення мита.
Нагадаємо, Південна Корея, Японія та Тайвань почали поступово відмовлятися від вугілля з Росії. // ГлавкомTweet