Лазерная резка металла вытесняет традиционные механические способы

Лазерная резка металла – экономичная технология металлообработки. С ее помощью изготавливают заготовки из алюминия, стали, чугуна, латуни, нержавейки и др. Последние характеризуются эталонным качеством исполнения и точными размерами.

Технология предусматривает применение луча лазера для раскроя металла. Метод характеризуется повышенной производительностью и скоростью изготовления деталей сложной геометрической конфигурации. Лазер может безопасно и безупречно резать все материалы, обычно используемые в промышленной обработке. Популярная в промышленности лазерная резка алюминия и разнообразных сталей постепенно вытесняет обычные методы резки, отмечают специалисты николаевской корпорации «Промстан».

Преимущества и недостатки

Лазерная резка металла – альтернатива традиционным механическим способам. В отличие от них, она предусматривает изготовление заготовок, которые не нуждаются в дополнительной обработке, рассказывают представители компании.

Они называют шесть преимуществ этого способа металлообработки:

обеспечивает бесконтактный раскрой, за счет чего не вызывает деформацию металлического листа;

подходит для обработки сплавов, включая твердые, хрупкие и легко деформирующиеся материалы;

позволяет избежать появления каких-либо дефектов на металлической поверхности готового изделия;

обеспечивает возможность создания сложных геометрических фигур и декоративных узоров;

позволяет получать точные копии детали в соответствии с требованиями чертежей;

обеспечивает экономичность производства и низкую себестоимость изделий за счет минимального объема отходов и отсутствия необходимости финишной обработки заготовок после резки.

Среди минусов метода выделяют разве что более высокую цену услуги, в сравнении с механической обработкой металла. Но потраченные средства быстро окупаются за счет качества получаемых заготовок. Эта технология предусматривает минимальное тепловое воздействие, что снижает вероятность деформации материала.

Процесс раскроя металлического листа полностью автоматизированный. Производительность станочного оборудования с ЧПУ – 4 кВт, что позволяет быстро выполнять большие объемы работ. Экономичный раскрой материала, безусловно, выгоден для любого бизнеса в Украине, — отмечают эксперты.

Технологические возможности оборудования

Современные станки с ЧПУ подходят для обработки материалов различной толщины:

сталь – до 20 мм;

цветные металлы – до 10 мм;

алюминиевые листы – до 10 мм;

нержавеющая сталь – до 15 мм.

Лазерная резка подходит для обработки крупногабаритных листов с размерами 3 000 х 1 500 мм. Стоимость услуги формируется с учетом объема работы. Цена рассчитывается за кв. м. обработанного металлического листа. Стоимость услуги зависит от технических характеристик:

тип сплава, из которого изготовлен лист;

толщина обрабатываемого материала;

сложность формы и узора будущей металлозаготовки;

срочность выполнения заказа.

Немаловажное значение имеет метод раскроя материала лазером. Различают две технологии: азотная и кислородная. Первая используется для резки металла, когда недопустимо окисление краев реза. Производственный процесс осуществляется в условиях высокого давления. Сложность металлообработки в азотной среде сказывается на стоимости услуги. Кислородная технология применяется, когда нужна большая скорость работы при невысоком давлении.

Это универсальный и самый быстрый метод металлообработки. Он позволяет выпускать заготовки эталонного качества в сжатые сроки и без брака.