Микрокредиты и COVID-19: защита малообеспеченных клиентов

Индустрия микрофинансирования в Украине обслуживает множество заемщиков посредством такой услуги как микрокредитование. Пандемия коронавируса и последующие карантинные ограничения введенные правительством, продемонстрировали устойчивость этого сектора и его способность адаптироваться к изменяющейся ситуации за счет удаленных серверных операций, более широкого использования цифровых методов — таких, как онлайн кредит позволяющих людям соблюдать протоколы карантина COVID-19.

МФО сегодня предоставляют кредиты в форме небольших ссуд малообеспеченным гражданам, которые испытывают трудности с доступом к традиционным финансовым учреждениям из-за отсутствия стабильного дохода, залоговых активов или кредитной истории. Такая услуга как кредит на карту любого из банков, предоставляемый МФО, может помочь тем бедным людям, которым было трудно получить доступ к обычным банковским учреждениям, таким как коммерческие банки, для создания собственного бизнеса, получения дохода для выживания или для лечения.

Защита малообеспеченных клиентов

С сентября, Нацбанк ужесточил требования к таким МФО, в плане более взвешенной и реальной информированности их клиентов. Сбалансировать эти цели сложно из-за их компромисса. Обслуживание экономически бедных клиентов с помощью небольших ссуд, естественно, дороже, чем обслуживание не очень бедных клиентов с помощью более крупных ссуд. Таким образом, измерение и мониторинг деятельности МФО становятся все более важными не только для самих МФО, но и для их заинтересованных сторон, таких как доноры, инвесторы, политики и широкая общественность.

Во время пандемии бедные клиенты могут быть более уязвимы для повышенного риска злоупотреблений и мошенничества, связанных с транзакционными счетами и цифровыми транзакциями, например, завышенный процент оплаты за несвоевременное погашение, неправильно удерживаемые штрафные санкции). Они могут не знать или не иметь доступа к процедурам подачи жалоб. Защитные меры могут включать запрет на удержания из платежей заведомо завышенных штрафов, требование немедленного возмещения несанкционированных транзакций до определенной суммы, усиленный мониторинг массовых открытий счетов, предупреждение людей о том, как выявлять мошенничество и действовать с ним.

Обеспечение реагирования на кризис в интересах бедных означает соблюдение существующих правил защиты прав потребителей, за исключением ограниченных случаев. Сюда входит постоянное соблюдение правил, запрещающих несанкционированные сборы, дискриминацию, чрезмерно агрессивное кредитование, и практику агрессивного взыскания долгов.

Равные условия

Широкий охват означает включение всех регулируемых МФО на равных условиях в максимально возможной степени, отмечают эксперты международной организации CGAP. Это создает равные условия для МФО и гарантирует, что клиенты микрофинансирования будут продолжать обслуживаться и получать выгоду от кризисной помощи.

Регулирующим органам необходимо найти баланс между неотложной помощью и основными долгосрочными приоритетами, такими как сохранение безопасности и надежности МФО, культуры погашения среди заемщиков и прозрачность раскрытия финансовой информации МФО. Эти приоритеты применяются как до, так и после предоставления помощи.

Регулирующие органы могут достичь баланса, строго отслеживая качество портфеля и требуя от МФУ постоянно оценивать платежеспособность заемщика и перспективы возврата.