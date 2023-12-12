МВФ схвалив новий транш для України в розмірі $900 мільйонів

У МВФ відзначили досягнення України в реалізації програми та реформ, попри повномасштабну війну, зазначив премʼєр-міністр.

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду затвердила другий перегляд програми розширеного кредитування(EFF) для України, що відкриває шлях до отримання чергового траншу в розмірі 900 млн доларів.

Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль. Він зауважив, що у МВФ відзначили досягнення України в реалізації програми та реформ, попри повномасштабну війну.

“Україна виконала всі поставлені “маяки”, зокрема законодавчі ініціативи щодо вдосконалення Бюджетного кодексу, посилення податкової політики, антикорупційні заходи тощо”, – наголосив Шмигаль.

Він додав, що програма в межах Механізму розширеного фінансування для України загалом передбачає виділення 15,6 млрд доларів впродовж 4 років для підтримки економічної стабільності та відновлення держави.

МВФ і Україна: останні новини

Нещодавно Міжнародний валютний фонд змінив прогноз зростання української економіки, поліпшивши його до 4,5% до кінця цього року. Примітно, що під час затвердження першого перегляду програми EFF цей показник оцінювався в діапазоні від 1% до 3%.

У жовтні МВФ створив спеціальний фонд для підтримки реформ в Україні, який отримав назву Фонд розбудови спроможностей для України. Голова Нацбанку Андрій Пишний повідомляв, що фонд уже отримав від донорів $14 млн. // УНІАН