На Львівщині відкрили нове газове родовище

«Російський газ піде за курсом їхнього корабля».

У Львівській області відкрили нове газове родовище.

Про це повідомив голова місцевої ОВА Максим Козицький у Telegram.

«Пригадуєте вчорашні звуки, схожі на вибухи, через які багато хто на Львівщині не спав пів ночі? Сьогодні вже можу сказати: це звуки, під які російський газ піде за курсом їхнього корабля», – написав він.

Козицький додав, що родовище вже відкрито офіційно, а далі буде нарощуватися видобуток.

Нагадаємо, вчора під час повітряної тривоги мешканці окремих районів Львівської області чули звуки, подібні до вибухів. Козицький сказав, що загроз із повітря для області не було. Джерелом звуку була газодобувна вишка, що здійснила контрольований викид суміжних газів. // LB.ua