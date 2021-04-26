«Нафтогаз» назвав річну ціну на газ для населення

Цей тариф нижчий, ніж у більшості обласних газопостачальних компаній.

«Нафтогаз» встановив річну ціну на газ для населення на рівні 7, 96 грн. Цей тариф чинний до 20 квітня 2022 року, повідомляється на сайті компанії.

«Ціна тарифного плану “Фіксований” зафіксована на цілий рік. Період дії з 1 травня 2021 року по 30 квітня 2022 року включно. Термін дії тарифу може бути припинений клієнтом достроково шляхом переходу на інший тарифний план», — додали в «Нафтогазі».

У квітні ціна за кубометр від «Нафтогаз України» становила 6,86 грн – на рівні тарифу, сформованого державним регулюванням для періоду оплювалнього сезону.

Нагадаємо, що учора постачальники почали виставляти річну ціну газу, переважно на рівні 7,99 грн за кубометр. Рекордсменом стали ТОВ » Чернівецька обласна енергопостачальна компанія» та ТОВ «Житомирська обласна енергопостачальна компанія», які встановили річний тариф у 13,50 грн.

7 квітня Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг ухвалила постанову про річну ціну на газ. Крім базової річної пропозиції, постачальник має право пропонувати інші тарифи, умови яких можуть відрізнятися від ціни та обов’язкових умов річного тарифу. На відміну від річної пропозиції, їх можна буде змінювати, попередивши споживача не пізніше ніж за один місяць.

Якщо споживач вирішить перейти на інший тариф чи змінити постачальника протягом строку дії базової річної пропозиції, а потім передумає, постачальник має право відмовити повторно постачати газ у рамках базової річної пропозиції в поточному році.

Через холодну погоду зимою 2021 року Кабінет міністрів був змушений на два місяці обмежити вартість газу на роздрібному ринку. В лютому-березні газопостачальним компаніям заборонили продавати його дорожче 6,99 грн за кубометр (таку ж ціну зберегли і на квітень). В уряді говорили, що якби цього не зробили, в лютому тарифи могли б підскочити до 12 гривень за кубометр.

Щоб уникнути повторення такої ситуації наступної зими, влада вирішила запровадити річні тарифи на газ. // LB.ua