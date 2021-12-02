Нардепи ухвалили законопроєкт для виплати по 1000 грн. вакцинованим

Його підтримали 253 депутати.

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому зміни до бюджету на поточний рік щодо виділення коштів на нарахування вакцинованим українцям по 1000 грн. Початок виплат, як було анонсовано раніше, заплановано на 19 грудня.

За законопроєкт 6297 проголосували 253 депутати.

«Закон передбачає збільшення дохідної частини бюджету за рахунок надходжень ПДВ з імпорту на 10,2 млрд. грн, спрямувавши ці кошти на надання допомоги в рамках програми «єПідтримка» (5 млрд. грн), заходи боротьби з COVID-19 (2,2 млрд. грн)», – повідомили в пресслужбі парламенту.

Спочатку в цьому році хотіли виділити тільки 3 млрд.

Тисячу будуть нараховувати через додаток «Дія», але розроблять механізм і для тих, хто ним не користується. У «Дії» створять спеціальні платіжні картки, вивести кошти з яких на інші потреби буде неможливо.

Розплатитися тисячею вакциновані українці зможуть за вичерпний перелік товарів і послуг: квитки в кіно і театр, абонементи у спортзал, авіапереліт чи залізничну подорож у межах країни, придбання книжок (перелік усіх товарів і послуг ще формується). Українці матимуть чотири місяці, щоб скористатися цими грошима з дня нарахування.

Участь у програмі з боку бізнесу, куди даватимуть «сертифікати», зможуть взяти підприємства з відповідними КВЕД.

Спрямування коштів на виплати відбуватиметься за рахунок перевиконання плану надходжень по податку на прибуток підприємств, рентної плати за використання лісових ресурсів та води, ПДВ з вироблених товарів.

«Метою законопроєкту є забезпечення соціальної підтримки застрахованих осіб у зв’язку із запровадженням на території окремих регіонів обмежувальних протиепідемічних заходів, що призвели до тимчасового зупинення діяльності суб’єктів господарювання, а також стимулювання суб’єктів господарювання та найманих працівників до вакцинації», – йдеться у пояснювальній записці.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні заявив, що громадяни України, щеплені від ковіду двома дозами вакцини, зможуть отримати по 1 тисячі гривень через додаток «Дія».

Загалом у цьому і наступному році мають виділити на ці виплати 8 млрд гривень, хоча спочатку планували 6 млрд.

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив, що Міністерство цифрової трансформації зараз доопрацьовує механізм виплати, щоб унеможливити шахрайство, зловживання та махінації. Він також наголосив, що приймаючи рішення про виплату за щеплення, було враховано досвід європейських країн.

18 листопада депутати проголосували за цей законопроєкт у першому читанні.

З виплатою 1000 вакцинованим повʼязаний ще один проєкт закону – про внесення змін до додатків №1 та №3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» (щодо реалізації інфраструктурних проєктів та розвитку об’єктів соціально-культурної сфери). Його також ухвалено. Два документи в комплексі дозволять реалізувати задуману програму допомоги бізнесу та громадянам. // LB.ua