Нацбанк розширив перелік ознак підозрілих валютних операцій
Національний банк України розширив перелік підозрілих ознак, за яких банки можуть відмовити у проведенні валютної операції.
Про це йдеться в постанові правління НБУ.
- перевищення граничних строків за розрахунками за експортно-імпортними операціями на суму від 8 млн грн (20 порогових сум для фінмоніторингу);
- фіксація протягом року неодноразових платежів від контрагента-нерезидента на користь клієнтів банку понад 50% передоплати за операціями імпорту товарів.
Крім того, залишаються чинними такі фактори, як: порушення строків розрахунків за експортно-імпортними операціями товарів, створення заплутаних або штучних умов здійснення платежів та наявність законодавчих обмежень щодо ввезення товарів на територію України.
Нагадаємо, проведена Національним банком України у 2023 році оцінка стійкості банків виявила проблеми у п’яти банків, три з яких мають ризики повністю втратити капітал. Вони зможуть поповнити капітал або вжити інші заходи до квітня 2026 року. // ГлавкомTweet