Нацбанк розширив перелік ознак підозрілих валютних операцій

Національний банк України розширив перелік підозрілих ознак, за яких банки можуть відмовити у проведенні валютної операції.

Про це йдеться в постанові правління НБУ.

Згідно з документом, новою ознакою підозрілих фінансових операцій є наявність змін або додаткових умов до зовнішньоекономічних договорів, які передбачають збільшення строків поставки товарів контрагентом-нерезидентом. У цьому разі банк має право відмовити в проведенні валютної операції. Нацбанк додав ще два нових індикатори:

перевищення граничних строків за розрахунками за експортно-імпортними операціями на суму від 8 млн грн (20 порогових сум для фінмоніторингу);

фіксація протягом року неодноразових платежів від контрагента-нерезидента на користь клієнтів банку понад 50% передоплати за операціями імпорту товарів.

Крім того, залишаються чинними такі фактори, як: порушення строків розрахунків за експортно-імпортними операціями товарів, створення заплутаних або штучних умов здійснення платежів та наявність законодавчих обмежень щодо ввезення товарів на територію України.

Як повідомлялося, на початку осені Національний банк України ввів нові вимоги здійснення банками фінансового моніторингу. Фінансові установи тепер зобов’язані реагувати на випадки перевищення максимальної суми фінансових операцій, яка заявлена клієнтом.

Нагадаємо, проведена Національним банком України у 2023 році оцінка стійкості банків виявила проблеми у п’яти банків, три з яких мають ризики повністю втратити капітал. Вони зможуть поповнити капітал або вжити інші заходи до квітня 2026 року. // Главком