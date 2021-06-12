Нацбанк застосував санкції до трьох страховиків

Нацбанк застосував до 3 страхових компаній заходи впливу у вигляді зобов’язання вжити заходів для усунення порушення.

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінпослуг ухвалив такі рішення 11 червня, розглянувши акти про порушення, складені щодо цих страховиків, які не виконали свого базового обов’язку та не подали НБУ звітність за 1 квартал 2021 року.

Захід впливу застосовано до таких страховиків:

СК «Бізнес страхування»;

СК «Альянс-Гарант»;

СК «Ді’Лайф.

«Усі зазначені страховики зобов’язані в строк до 6 липня 2021 року усунути порушення та подати Нацбанку звітність за 1 квартал 2021 року. Рішення про застосування заходів впливу набувають чинності 12 червня 2021 року.

Раніше, відповідно до рішень комітету від 2 квітня, 21 квітня та 23 квітня 2021 року, зазначеним страховикам тимчасово зупинено ліцензії на здійснення страхової діяльності. Підстава заходу впливу до ТДВ «СК «БІЗНЕС СТРАХУВАННЯ» — неподання звітності за 9 місяців 2020 року. Підстава заходів впливу до ПрАТ «АЛЬЯНС-ГАРАНТ» СК» та ПрАТ «СК «ДІ’ЛАЙФ» — порушення вимог до платоспроможності та обов’язкових фінансових нормативів», — додали в НБУ. // Економічна правда