НБУ вводит запрет для украинцев пополнения депозитов в российских рублях

Национальный банк Украины (НБУ) запретил украинцам держать депозиты в российских рублях. В частности, украинским банкам запрещено принимать российские рубли для пополнения депозитов.

Это предусмотрено постановлением НБУ №103 от 8 октября, вступающий в силу с 21 ноября 2021 года, передает УНН.

Документом, в частности, внесены изменения в Инструкцию о ведении кассовых операций банками в Украине.

Речь идет о запрете для банков принимать наличную валюту страны-оккупанта для пополнения депозитных счетов.

«Банку запрещено осуществлять кассовые операции по приему наличности иностранной валюты государства-оккупанта для зачисления на вкладные (депозитные — ред.) счета физических лиц на период действия закона «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины», — отмечается в документе.

Добавим

На начало сентября этого года на счетах в российских рублях, открытых в украинских банках, физлица держали эквивалент 321 млн грн. На депозитных счетах — только 3 млн грн.

К концу 2013 года общая сумма остатков в российских рублях достигала 889 млн грн, из которых 733 млн грн были на депозитах.