Німеччина направить €8 млрд. на військову допомогу Україні
Наступного 2024 року уряд Німеччини надасть Україні військову підтримку на суму 8 млрд євро, а також продовжить “активну кампанію” за схвалення на початку року пакету допомоги на суму 50 млрд євро на рівні Євросоюзу.
Про це заявив офіційний представник МЗС ФРН Крістіан Вагнер, – пише Bloomberg.
Вагнер зазначив, що на воєнну підтримку від Німеччини вже заплановано 8 млрд євро, також ФРН продовжить працювати над тим, що країни-члени ЄС таки схвалили пакет допомоги на суму 50 млрд євро.
Також так звана “ЄС-26” (26 з 27 країн Євросоюзу, без Угорщини) має шанс стати дієвим рішенням, однак ще рано говорити про наслідки, оскільки питання вимагає продовження консультацій у Брюсселі в лютому. Вже озвучений резервний варіант полягає в тому, що держави-члени ЄС спрямовуватимуть кошти Україні, не застосовуючи для цього бюджетного процесу Євросоюзу.
Так чи інакше, уряд Німеччини очікує, що члени ЄС дійдуть консенсусу щодо наступного пакета допомоги Україні, навіть якщо Угорщина продовжить його блокувати.
Надання Україні 50 млрд євро від Євросоюзу. Що відомо:
- Брюсселі розглядають ще один запасний варіант, який передбачає надання Україні дешевих короткострокових кредитів. За такою схемою у цьому році Україна вже отримала 18 млрд євро.
- Угорщина ветувала виділення Україні Євросоюзом 50 млрд євро. Вето стосується і інших фінансових питань Євросоюзу, зокрема міграції.
- Угорщина не вперше протистоїть ініціативам щодо України. Роками вона блокувала засідання Ради Україна-НАТО і заявляла, що Україні в Альянсі не місце. Перед вирішальним самітом Євроради, на якому розглядали рішення про початок переговорів із Україною щодо вступу в ЄС, Орбан неодноразово заявляв, що цьому не бувати. Він говорив, що Україна не виконала всі вимоги для початку переговорів. Однак попри це учора лідери країни ЄС ухвалили рішення про запуск процесу. Орбан у цей час вийшов із зали засідань, тож участі в голосуванні не брав. Всі інші 26 країн-членів одноголосно були за. Ідею вийти на час голосування Орбану озвучив німецький канцлер Олаф Шольц.
- Більше про саміт читайте у матеріалі Lb.ua “Вступ до ЄС, санкції проти Росії та вето Орбана. Чим завершився історичний саміт лідерів Євросоюзу”.
- Євросоюз обговорить допомогу для України в розмірі 50 млрд євро на спеціальному саміті 1 лютого 2024 року.