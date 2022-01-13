Обзор тарифов на газ: как можно сэкономить

Вопрос оплаты коммунальных услуг становится более актуальным в осенне-зимней период. Ведь в это время года коммунальные расходы значительно увеличиваются в основном за счет оплаты отопления или счетов за газ.

Об актуальных тарифах на сегодняшний день и доступных способах экономии рассказывают эксперты Prostobank.

От чего зависят тарифы на газ?

По состоянию на январь 2022 года тариф на газ зависит от поставщика и города, минимальное значение 7,99 грн. за 1 метр кубический, максимальный тариф – 13,5 грн. за кубический метр газа. При этом стоит помнить о дополнительных расходах, которые уплачивают потребители, — расходы на доставку газа. Минимальная стоимость доставки газа составляет 0,65 грн. в ООО «Черкассыгаз Сбыт», максимальная – 2,15 грн. за кубический метр газа (такую цену предлагают несколько поставщиков газа).

Рассчитаем на калькуляторе газа стоимость потребления 150 кубов газа в разных городах Украине:

Тарифы на газ в Киеве разнятся для 3 поставщиков (подробнее здесь): потребители КиевГазЭнерджи платят по цене 8,7 грн., расходы составят: 150*8,7=1305 грн. Нафтогаз Украины: 7,96*150 = 1194 грн. ООО «Киевоблгаз Сбыт»: 7,99*150 = 1198,5 грн.

Тарифы на газ в Харькове (подробнее по ссылке): ООО «Харьковгаз Сбыт»: 7,99*150 = 1198,5 грн.

Тарифы на газ в Днепре:

ООО «Днепропетровскгаз Сбыт»: 7,99*150 = 1198,5 грн.

Тарифы на газ во Львове:

ООО «Львовгаз Сбыт»: 7,99*150 = 1198,5 грн.

Тарифы на газ в Херсоне:

АО «Херсонгаз»: 13,5*150 = 2025 грн.

Херсонская областная энергоснабжающая компания: 13,5*150 = 2025 грн.

Можно сделать вывод, что квитанции за газ по городам могут существенно отличаться. Потребляя 150 кубометров газа, потребителю придется заплатить от 1194 грн. до 2025 грн. в зависимости от города и компании-поставщика. Поскольку повлиять на тариф население Украины не имеет возможности, стоит обратить внимание на возможные способы экономии газа.

Как сократить потребление газа: актуальные способы:

Утепление квартиры, дома. При возможности нужно утеплить стены, полы, чердаки, а также установить отражающие экраны между батареями отопления и стеной Установка герметических окон и дверей Автоматизация котла. Установив терморегуляторы с датчиками наружной температуры воздуха, при потеплении автоматически будет подаваться меньше топлива в котел. Использование электрических мультиварок, скороварок для приготовления пищи Установка терморегуляторов на радиаторах для возможности регулирования отопления в каждом помещении

И главное правило – помним, для здоровья жителей оптимальная температура воздуха в комнате должна быть 18-21 градус Цельсия, а не 25.