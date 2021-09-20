Особенности и принципы литейного производства в Украине

Литье – это процесс изготовления заготовок из металла путем его плавления и заливки в формы. Согласно статистике, таким способом производится порядка 80–90% деталей в автомобильной и станкостроительной отраслях. В последние годы популярность литейного производства постоянно растет за счет того, что оно считается наиболее практичным и быстрым способом, позволяющим произвести любую заготовку массой от нескольких грамм до 10 и более тонн. Особенно эффективен процесс при массовом или серийном изготовлении, но используют его и для создания одиночных изделий, отмечает эксперты компании «Укрфаворит».

Литейное производство в Украине тоже не стоит на месте. Оно постоянно развивается, модернизируется и улучшается. Технология литья достаточно простая, а принципы не меняются вот уже почти 7 тысяч лет. Сначала подбирается металл, который соответствует требованиям, предъявляемым к заготовке, затем создается одноразовая или многоразовая форма. Далее выбранный состав плавится в специальной печи, через литник заливается в полости. После остывания деталь извлекают, очищают, обрабатывают и используют по назначению.

Типы оборудования для литейного процесса

При создании отливок применяется различное оборудования. Нужно не только правильно его выбрать, чтобы не возникало простоев и задержек, но и настроить производственный процесс. Чаще всего в цехах устанавливают:

Смесители песка. Они необходимы для создания форм из песчано-глинистых смесей. Данные агрегаты предназначены для промышленного использования. Например, смеситель «Тритон» может перерабатывать до 60 тонн смеси всего за один час. Регенерирующие аппараты. Нужны для того, чтобы вернуть песку требуемые свойства. При регенерации из смеси удаляются металлические и неметаллические включения, пыль, мусор, налет и пр. Благодаря этому значительно снижаются расходы производства. Так, при правильном подходе удается использовать до 95% песка повторно. Регенерирующие машины не занимают много места. Их можно подключить к конвейеру, чтобы упростить процессы подачи. Манипуляторы. Данное оборудование применяется для перемещения материалов и форм по цеху или от одного механизма к другому. Обычно ставятся в рабочей зоне рядом с печами. Упрощают рабочий процесс, снижают нагрузки на сотрудников. Плавильные печи. Считаются «сердцем» литейного производства, позволяют плавить сталь, чугун, цветные металлы и сплавы.

Это лишь часть оборудования, применяющегося в литейном производстве. На деле его значительно больше.

Особенности печей

Существует несколько типов плавильных печей. Они отличаются друг от друга габаритами, эффективностью, возможностью работы с разными сплавами и пр. Рассмотрим их более подробно: