Особенности и принципы литейного производства в Украине
Литье – это процесс изготовления заготовок из металла путем его плавления и заливки в формы. Согласно статистике, таким способом производится порядка 80–90% деталей в автомобильной и станкостроительной отраслях. В последние годы популярность литейного производства постоянно растет за счет того, что оно считается наиболее практичным и быстрым способом, позволяющим произвести любую заготовку массой от нескольких грамм до 10 и более тонн. Особенно эффективен процесс при массовом или серийном изготовлении, но используют его и для создания одиночных изделий, отмечает эксперты компании «Укрфаворит».
Литейное производство в Украине тоже не стоит на месте. Оно постоянно развивается, модернизируется и улучшается. Технология литья достаточно простая, а принципы не меняются вот уже почти 7 тысяч лет. Сначала подбирается металл, который соответствует требованиям, предъявляемым к заготовке, затем создается одноразовая или многоразовая форма. Далее выбранный состав плавится в специальной печи, через литник заливается в полости. После остывания деталь извлекают, очищают, обрабатывают и используют по назначению.
Типы оборудования для литейного процесса
При создании отливок применяется различное оборудования. Нужно не только правильно его выбрать, чтобы не возникало простоев и задержек, но и настроить производственный процесс. Чаще всего в цехах устанавливают:
- Смесители песка. Они необходимы для создания форм из песчано-глинистых смесей. Данные агрегаты предназначены для промышленного использования. Например, смеситель «Тритон» может перерабатывать до 60 тонн смеси всего за один час.
- Регенерирующие аппараты. Нужны для того, чтобы вернуть песку требуемые свойства. При регенерации из смеси удаляются металлические и неметаллические включения, пыль, мусор, налет и пр. Благодаря этому значительно снижаются расходы производства. Так, при правильном подходе удается использовать до 95% песка повторно. Регенерирующие машины не занимают много места. Их можно подключить к конвейеру, чтобы упростить процессы подачи.
- Манипуляторы. Данное оборудование применяется для перемещения материалов и форм по цеху или от одного механизма к другому. Обычно ставятся в рабочей зоне рядом с печами. Упрощают рабочий процесс, снижают нагрузки на сотрудников.
- Плавильные печи. Считаются «сердцем» литейного производства, позволяют плавить сталь, чугун, цветные металлы и сплавы.
Это лишь часть оборудования, применяющегося в литейном производстве. На деле его значительно больше.
Особенности печей
Существует несколько типов плавильных печей. Они отличаются друг от друга габаритами, эффективностью, возможностью работы с разными сплавами и пр. Рассмотрим их более подробно:
- Индукционные. Считаются наиболее практичными и удобными. Функционируют за счет индукционных токов, которые нагревают металлы до нужной температуры. Подходят для работы с любыми расплавами. Потребляют минимум энергии, имеют высокий КПД.
- Электродуговые. Металл плавится за счет электрической дуги, которая проходит между ним и графитовым электродом. Данная печь используется для работы со сталью. Конструкция печи достаточно сложная, к тому же необходимо периодически менять электроды, что повышает себестоимость продукции.
- Газовые. Они позволяют работать с температурой до 1400 градусов. Применяются для плавки алюминия, цветных металлов и пр. Довольно эффективны, но имеют относительно небольшой полезный объем.