Петиція про перегляд програми роздачі «тисячі Зеленського» набрала необхідні голоси

За словами автора петиції, програма не має адресності, оскільки підтримка на зимовий період необхідна лише для певного переліку громадян.

Петиція про перегляд програми підтримки українських громадян на зимовий період, у межах якої пропонується роздати кожному по тисячі гривень, набрала необхідні 25 тисяч голосів. Тепер її має розглянути Президент України Володимир Зеленський.

Автор петиції зазначав, що в запропонованій програмі міститься низка недоліків: не до кінця зрозуміло, звідки на це братимуть кошти, а ефективність такої програми досить сумнівна.

За його словами, програма не має адресності, оскільки підтримка на зимовий період необхідна лише для певного переліку громадян, а саме: пенсіонерів, малозабезпечених сімей, багатодітних сімей, вимушено переміщених осіб.

Автор петиції також наголосив, що для домогосподарств із середнім розміром заробітної плати ці кошти не будуть такими важливими, а різниця, яка сформується після чіткої адресності, дасть можливість збільшити розмір виплат саме для тих, хто їх справді потребує.

Як раніше повідомлялось, Уряд затвердив президентську програму виплати українцям 1 тисячі гривень. Допомога від держави за програмою «Зимова єПідтримка» є одноразовою та буде доступна для українців, які перебувають в Україні, в тому числі дітям.

Програма буде діяти упродовж грудня 2024 — лютого 2025 року. Отримати її можна буде за допомогою застосунку Дія та картки «Національний кешбек».

Водночас перелік тих, хто зможе отримати «тисячу Зеленського» через Укрпошту, сформує Мінсоцполітики. // «Судово-юридична газета»