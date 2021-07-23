Проверка контрагентов, может значительно снизить риски сделок

Многие неприятные эмоции у предпринимателей вызывает тот факт, что предпосылкой для неудачной сделки может быть недостаток информации о платежеспособности и репутации контрагентов. Это часто происходит когда предприниматель не позаботился о получении дополнительной информации. Хотя, он несет ответственность за обеспечение должной осмотрительности и проверки подрядчиков.

По мнению специалистов YouControl, https://youcontrol.com.ua/ru/topics/perevirity-pidpryemstvo-za-ipn-nadiyniy-sposib/, даже проверка контрагентов на налоговый долг, может многое сказать о налогоплательщике. Важно детально проверять подрядчиков, если есть обстоятельства, вызывающие сомнения в связи с необычным характером их долгов или деятельности. Особое внимание следует уделять лицам, деятельность которых зарегистрирована в месте, где нет признаков ведения бизнеса, несмотря на его масштабность или где нет технической базы для его ведения. Сомнения должны вызывать частая смена поставщиков и получателей в цепочке поставок, не имеющая экономического обоснования, или даже нежелание поставщика заключать долгосрочное коммерческое сотрудничество.

Учитывая значительный объем и даже недоступность некоторых данных, которые необходимо получить перед совершением полностью безопасной сделки, прежде всего важна проверка по ЕДРПОУ.

Вопрос правильной проверки предпринимателя имеет ключевое значение, особенно в случае людей, ведущих собственный бизнес. Начало сотрудничества с новым подрядчиком всегда связано с определенным риском. Проблемы с финансовой ликвидностью, введение в заблуждение потенциального партнера на самом первом этапе переговоров или формальные проблемы могут не только помешать установлению взаимоприемлемых отношений или помешать им, но и привести к гораздо более серьезным проблемам.

Как проверить подрядчика?

К счастью, в настоящее время существует довольно много простых и быстрых способов проверить партнеров. Стоит использовать базу данных компаний, которая позволит вам узнать много подробностей о деятельности, включая как данные, появляющиеся в официальных реестрах, так и реальные заключения, присланные подрядчиками и другими заинтересованными лицами.

Министерство финансов сделало доступным налоговый портал, который позволяет осуществлять базовую проверку подрядчиков по их идентификационному номеру налогоплательщика. На портале YouControl, можно не только проверить статус налогоплательщика, а также распечатать полученную информацию, но и выявить связи и возможные судебные решения с участием контрагентов. Более интересный способ — получить полное досье на нужную фирму или ФОП для подтверждения статуса подрядчика. Более легкими в использовании являются решения, интегрированные с финансовой и бухгалтерской системами со встроенным функционалом для проверки статуса подрядчика в базе данных.

Данные можно экспортировать, получая таким образом подтверждение проверки контрагента, которое может быть предоставлено в случае проверки.

Используя Интернет, вы можете мгновенно найти тысячи предложений от предпринимателей, представляющих практически все отрасли и направления деятельности. Хотя реклама остается рычагом торговли, по-прежнему крайне важно проверить, будет ли новый партнер надежным и соответствует ли фактическое качество предоставляемых услуг маркетинговым обещаниям.

В первую очередь стоит обратить внимание на такое:

внесено ли предприятие в базу данных компаний;

активна ли его деятельность;

место регистрации соответствует указанному;

коды КВЕД соответствуют бизнес-профилю;

есть ли судебные решения по данному предприятию;

деятельность его не приостановлена.

Оценки других незаменимы

Очевидно, что в некоторых ситуациях даже тщательное изучение формальной стороны ведения бизнеса не гарантирует полной безопасности. Тем не менее, ценные знания дает раздел оценки и комментарии, которыми охотно делятся, например, существующие коллеги или клиенты.

Хотя негативный опыт не всегда приводит к проблемам в будущем, стоит развеять свои сомнения и потратить больше времени на проверку данных. В наши дни это очень просто, и часто даже не нужно выходить из офиса.

Кроме того, чрезвычайно важной функцией является возможность проверки капитальных и личных связей между организациями. Это позволяет обнаруживать большое количество данных, важных с точки зрения безопасности, и позволяет значительно снизить риск принимаемого решения.