Рада повернула оподаткування онлайн казино податком з обороту

Верховна Рада відновила ставки податку 18% на валовий ігровий дохід онлайн-казино.

Про це повідомив народний депутат від Голосу Ярослав Железняк.

“Попри супротив двох фракцій і (спроби, – ред.) збити мої правки, ми повернули оподаткування для онлайн-казино GGR (18%)”, – зазначив Железняк.

За словами депутати, серед противників повернення оподаткування були фракції “Європейська солідарність” та “Батьківщина”.

“Цікава дискусія відбулася в залі з захисниками грального бізнесу”, – додав своєю чергою глава фінкомітету ВР Данило Гетманцев.

За прогнозами Гетманцева, повернення оподаткування принесе в бюджет додатково щонайменше 1,5 млрд на рік.

***

На початку 2023 року президент Володимир Зеленський підписав закон про заборону перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування.

За п’ять місяців цього року компанії, які працюють онлайн у сфері грального бізнесу, сплатили вчетверо більше податків, ніж за весь 2022 рік. Станом на 1 червня 2023 року компанії сплатили понад 2,2 млрд грн, тоді як за весь 2022 рік ця сума не перевищувала 550 млн грн. // Економічна правда