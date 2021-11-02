Рада приняла проект госбюджета-2022 в первом чтении

Парламент принял постановление относительно выводов и предложений к проекту закона о государственном бюджете Украины на 2022 год.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект «О Государственном бюджете Украины на 2022 год».

Парламент принял постановление относительно выводов и предложений к проекту закона о государственном бюджете Украины на 2022 год. За соответствующее решение проголосовали 273 народных депутата.

«В соответствии со статьей 157 регламента Верховной Рады, принятые Верховной Радой выводы и предложения к проекту закона о государственном бюджете на 2022 год приобретают статус бюджетных выводов парламента. Правительство при участии представителей соответствующего комитета в соответствии с выводами Верховной Рады обязано доработать проект государственного бюджета ко второму чтению и внести его в Верховную Раду не позднее 3 ноября 2021 года», — отметил председатель парламента Руслан Стефанчук.

Согласно принятому документу, доходы госбюджета предусмотрены на уровне 1,267 трлн грн, расходы — 1,442 трлн грн. Дефицит бюджета — 3,5% валового внутреннего продукта (ВВП), что составляет 188 млрд грн.

Рост экономики ожидается на уровне 3,8%. На обслуживание госдолга заложено 181,4 млрд грн, погашение — 393,3 млрд грн. Среднемесячная зарплата составит 15 тыс. 300 грн. Потребительская инфляция достигнет 6,2%. Среднегодовой курс заложен на уровне 28,6 грн за доллар. // УНИАН