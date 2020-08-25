Рада приняла закон о повышении минимальной зарплаты

Во вторник, 25 августа, Верховная Рада собралась на внеочередное заседание, на котором нардепы проголосовали за принятие законопроекта о повышении минимальной зарплаты.

На заседании Рады закон поданный президентом Зеленским закон об увеличении минимальной зарплаты до 5000 грн поддержали 295 нардепов из присутствовавших 366.

Как сообщалось ранее, на внеочередном заседании рады рассмотрят также законопроект Кабмина о выделении 5 млрд гривен на помощь предприятиям, пострадавшим от карантина. // Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»