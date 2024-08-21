Рада розблокувала підписання закону про підвищення акцизів на пальне

Верховна Рада розблокувала підписання закону про підвищення акцизного податку на паливо: блокуючи постанови провалили голосування.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

“Всі блокуючи постанови по законопроекту №11256-2 щодо підвищення акцизного податку на паливо провалені”, – повідомив він.

Відтак законопроєкт скоро буде скоро підписаний головою парламенту та президентом, каже Железняк. Відповідно він набере чинності (як і підвищення акцизів) починаючи з 1 вересня 2024 року.

Нагадаємо:

Верховна Рада прийняла законопроєкт про підвищення акцизного податку на пальне.

Так, новий законопроєкт передбачає підвищення ставок акцизів податку на пальне до мінімального рівня, встановленого в Євросоюзі.

Відповідно до положень європейських норм мінімальні ставки акцизного податку мають становити: для бензину – 359 євро за 1000 літрів, для дизельного пального – 330 євро за 1000 літрів, а для скрапленого газу – 125 євро за 1 000 кілограм (орієнтовно 68 євро за 1 000 літрів). // Економічна правда