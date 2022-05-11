Російські активи на території України переходять у власність держави — Прем’єр-міністр

Уряд дозволяє передачу російських активів на території України у власність держави.

Про це написав у Facebook напередодні Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, пише УНН.

10 травня був «на порядку денному документ, який визначає, що російські активи на території України переходять державі, а саме Державному підприємству «Національний інвестиційний фонд». Ми заберемо все, чим володіє росія в нашій країні, і направимо ці кошти на посилення нашої армії, підтримку людей та відновлення нашої країни», написав Шмигаль.

Пізніше представник уряду у Раді Тарас Мельничук повідомляв у Telegram, що на засіданні Кабміном було встановлено, що на виконання вимог ЗУ «Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» державному підприємству «Національний фонд інвестицій України» передаються у господарське відання примусово вилучені відповідно до зазначеного Закону об’єкти права власності рф та її резидентів.

1 квітня Верховна Рада схвалила закон №7169 про націоналізацію майна росіян та українських колаборантів.

Закон визначає, що все націоналізоване майно не просто спрямують на користь України, а в рахунок майбутньої репарації на користь нашої країни, яка зазнала агресії з боку росії.