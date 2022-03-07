Российский рубль продолжает валиться: доллар на рынке Forex достиг 175 рублей, евро — 168 рублей

В понедельник, 7 марта, в ходе торгов британский фунт достиг 200 рублей. Другие валюты также установили рекорды. Доллар на рынке Forex достиг 175 рублей, евро — 168 рублей. Это — исторические минимумы для современного российского рубля.

В дальнейшем, судя по графикам, курс валют стали удерживать на уровне 150-160 рублей. Официальный курс валют ЦБ: доллар — 105 рублей, евро — 115 рублей, фунт — 139,9 рублей.

Напомним, европейские страны совместно с США ввели строгие санкции против России из-за вторжения в Украину. Они наложили ограничения на операции с государственным долгом, с валютами, в том числе с долларом США, кредитами для госкомпаний, а также заморозили зарубежные резервы ЦБ РФ.

Центробанк в ответ обязал брокеров устанавливать минимальную наценку на покупку валют на бирже для физлиц в размере 30%. Также регулятор приказал выплачивать долги кредиторам из стран, которые объявили санкции, в рублях, и приостановил выплаты по облигациям внутреннего займа за рубеж. Параллельно Владимир Путин запретил вывозить из страны более $10 тыс. наличными.

Источник: «Вот Так»