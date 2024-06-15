США під час Саміту миру оголосили про виділення понад $1,5 млрд. для енергетичного сектору України

Віцепрезидентка США Камала Гарріс під час зустрічі із Володимиром Зеленським у рамках Саміту миру у Швейцарії оголосила про виділення понад 1,5 мільярдів доларів для енергетичного сектору та гуманітарних потреб України.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

Гроші будуть виділені через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та Державний департамент на підтримку народу України.

Як повідомляють, з боку USAID це включає 500 млн дол нового фінансування на енергетичну допомогу та перенаправлення 324 млн дол раніше оголошених коштів на надзвичайні енергетичні потреби в Україні. Ці кошти підуть на ремонт енергетичної інфраструктури, пошкодженої під час війни, розширення виробництва електроенергії, заохочення інвестицій приватного сектору та захист енергетичної інфраструктури.

“Підтримка включає продовольчу допомогу, медичні послуги, притулок, а також послуги з водопостачання, санітарії та гігієни для мільйонів вразливих українців всередині країни та в регіоні. Допомога також включає підтримку комплексних заходів із захисту, включаючи кейс-менеджмент і психосоціальну підтримку, а також допомогу в сільському господарстві та забезпеченні засобів до існування, щоб дати можливість сім’ям відновити дохід і задовольнити свої базові потреби”, – йдеться у повідомленні Білого дому.

Окрім цього, Віцепрезидентка Гарріс оголосила, що, працюючи з Конгресом, Державний департамент планує надати додатково 300 мільйонів доларів США на підтримку цивільної безпеки України для забезпечення життєво необхідним обладнанням українських прикордонників та правоохоронців

Ці кошти є частиною більшого пакету зовнішньої допомоги, ініційованого президентом США Джо Байденом. // Економічна правда