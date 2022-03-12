США запретили продавать и поставлять в Россию наличные доллары

Запрет касается даже граждан США.

Президент США Джо Байден подписал указ, которым вводятся дополнительные ограничения в отношении России. Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.

В указе вводится запрет на экспорт, реэкспорт, продажу или поставку из США банкнот американских долларов правительству РФ или любому человеку, находящемуся в России.

Ограничения распространяются в том числе на американских граждан и американские компании в других странах.

Ранее сообщалось, что в США отменены торговые преференции для российских товаров и введен запрет на импорт алкоголя, бриллиантов и морепродуктов из РФ. // ZN,UA