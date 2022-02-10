Теневой сектор в Украине достигает 31% ВВП за неполный 2021 год

Уровень теневой экономики Украины сократился на 1 п.п. до 31% ВВП по результатам трех кварталов 2021 года.

Об этом идет речь в отчете Министерства экономики отмечает издание Экономическая правда.

Сокращение «тени» на 1% в годовом измерении Минэкономики объясняет адаптацией бизнеса к непрогнозируемым карантинным ограничениям. При этом сокращение может свидетельствовать о создании новых схем теневой деятельности.

Уровень теневой деятельности сократился во всех секторах, кроме финансовой и страховой деятельности и строительства. Причиной является рост спроса на продукцию на внутреннем рынке и благоприятные условия для внешних.

Наиболее существенно доля «тени» сократилась в сфере– с 44% до 30% в год, что среди прочего обусловило сокращение полученных в секторе убытков и активизации потребления.

По тем же причинам сократился уровень тенизации в транспортной отрасли (на 10 п.п. до 44%), в перерабатывающей промышленности (на 9 п.п. до 26%) и в добывающей промышленности (на 8 п.п. до 31%) ).

Кроме того, ослабление карантина позволило сфере торговли стать более прозрачной на 7 п.п. и уменьшить «тень» до 19%.

В строительстве доля осталась неизменной на уровне 28% из-за удорожания сырья, необходимого для выполнения работ.

Все большее количество теневого рынка стало только в финансовой сфере – он увеличил долю на 3 п.п. до 30% в результате роста убытков сектора на 442% в годовом исчислении.

Ведомство отмечает, что процессы детенизации экономики в Украине сдерживают низкий уровень защиты прав собственности и интеллектуальной собственности, низкий уровень ликвидности фондового рынка и защиты прав инвесторов наряду.

Кроме того, детенизация сдерживает несовершенство судебной системы страны, высокий уровень коррупции и наличие временно оккупированных территорий, неподконтрольных правительству.