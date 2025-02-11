Трамп ввів 25 % мита на імпорт сталі й алюмінію до США з усіх країн

Президент США Дональд Трамп у понеділок офіційно запровадив 25% мита на весь імпорт сталі та алюмінію до Сполучених Штатів без будь-яких винятків.

Про це повідомляє в понеділок The Washington Post, передає Укрінформ.

«Це велика справа – зробити Америку знову багатою», – сказав Трамп під час церемонії підписання.

Дії президента спрямовані на сприяння збільшенню внутрішнього виробництва металургії, а також збільшення зайнятості, пояснили в Білому домі. При цьому особливий акцент в адміністрації роблять на обмеженнях можливостей Китаю на американському ринку, хоча США отримують більшу частину цих металів з інших країн.

Натомість введення додаткових мит збільшить витрати для виробників, які використовують промислові метали для виготовлення таких товарів, як автомобілі й техніка. Ці вищі витрати суперечать неодноразовим передвиборчим обіцянкам Трампа знизити вартість життя, зазначає видання.

Трамп раніше заявляв про намір підписати ввести мита на сталь та алюміній. Європейська комісія вже розкритикувала це як «незаконний та контрпродуктивний» крок. Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв, що Німеччина, найбільший європейський експортер сталі до Сполучених Штатів, може відповісти «протягом години» на будь-який крок США.

Як повідомлялося, Дональд Трамп також планує оголосити про додаткові заходи з боку США у сфері міжнародної торгівлі. Зокрема, він пообіцяв запровадити новий взаємний тариф, який встановлюватиме імпортні податки США на рівні тих, які інші країни застосовують до американських товарів.