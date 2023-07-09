Туреччина хоче продовжити «зернову угоду» ще на три місяці

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна хоче продовжити дію “зернової ініціативи” на три місяці.

Про це повідомляє Bloomberg.

Термін дії чинної угоди про експорт українського зерна закінчується 17 липня. За 11 місяців роботи зернового коридору українські аграрії змогли експортувати мільйони тонн зерна, чим допомогли подолати продовольчу кризу у всьому світі.

Під час зустрічі з Володимиром Зеленським Ердоган заявив, що сподівається на продовження зернової угоди ще на три місяці.

Натомість РФ посилила свою критику угоди під час попереднього періоду продовження, заявивши, що пакт не забезпечує достатньо продовольства для бідних африканських країн. Нещодавно Москва заявила, що не бачить “підстав для подальшого продовження” угоди.

Туреччина була посередником початкової угоди разом з ООН. Його припинення, чим Росія неодноразово погрожувала, може підняти світові ціни на продовольство, враховуючи важливість України як експортера зерна.

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Затримки росіянами перевірок суден у рамках “зернової ініціативи” обійшлися найбільшому агрохолдингу України Kernel Holding у 57 млн доларів.

Міністерство закордонних справ Росії у вівторок заявило, що не вважає можливим продовження Чорноморської зернової ініціативи, укладеної влітку минулого року для вивезення збіжжя з українських портів. // Економічна правда