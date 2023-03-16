Туреччина заборонила постачати пальне та супутні послуги російським літакам

З 16 березня Туреччина більше не заправлятиме та не обслуговуватиме понад два десятки літаків Airbus та Boeing російських та білоруських авіакомпаній.

Про це інформує Airporthaber.

Нині, вилітаючи з Туреччини без дозаправки, російським літакам доводиться приземлятися у Сочі, і лише після цього продовжувати політ.

Заборона стосується приватних, вантажних, комерційних, чартерних літаків або літаків, вироблених у будь-якій іншій країні, що містять понад 25% компонентів, виготовлених у США, якщо прямують до Росії чи Білорусі.

Щобільше, літакам під турецьким прапором заборонено купувати пальне у російських нафтових компаній “Газпром” та “Лукойл”, які перебувають під санкціями.

Рішення було прийнято відповідно до листа Управління промисловості та безпеки щодо практики експорту Міністерства торгівлі США.

Нещодавно стало відомо, що Туреччина зупинила транзит вантажів до РФ, які відправлялися зокрема каналами паралельного імпорту. Тож зараз РФ може втратити найбільший хаб для обходу західних санкцій

Зауважимо, що попри санкції, російські авіаперевізники продовжують експлуатувати 467 літаків Airbus і Boeing. До повномасштабного вторгнення в Україну вони використовували 544 таких літаки. // Букви