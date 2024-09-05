Турецькі банки закривають рахунки компаніям за співпрацю з РФ
Турецькі банки припиняють обслуговування рахунків компаній, що працюють із Росією, через загрозу вторинних санкцій США.
Про це повідомляє російський посол у Туреччині Олексій Єрхов.
Турецькі банки почали активно виявляти компанії, які займаються постачанням товарів до Росії, і закривати їм рахунки.
“Наразі проблеми у взаєморозрахунках між двома країнами зберігаються. У турецьких банках почастішали випадки “видавлювання” компаній, що займаються транзитом товарів до Росії. Таких клієнтів активно виявляють, їм блокують перекази, або зовсім закривають рахунки”, – розповів Єрхов. // Економічна правдаTweet