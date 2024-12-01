«Тисячу Зеленського» можна отримати не тільки через «Дію», але й офлайн

В Україні у неділю, 1 грудня, стартувала програма зимової підтримки, в рамках якої можна отримати тисячу гривень. Отримати гроші можна через “Дію”, а також “Укрпошту” та банк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем’єр-міністра Дениса Шмигаля в Facebook.

Гроші за програмою зимової “єПідтримки” можна буде витратити на оплату комунальних послуг, купівлю лікарських засобів, книг, медичні послуги, освіту, квитки на транспорт тощо. Також гроші можна задонатити на ЗСУ або витратити на благодійність. Отримана сума не підлягає оподаткуванню.