Украинская гривна подвергается серьезному давлению со стороны евро и доллара

Украинская гривна подвергается очередному давлению, вместе с ухудшающейся ситуацией с пандемией и политическим кризисом.



Это сказалось на курсе евро и в Украине, после непродолжительного спада, он снова начал рост по отношении к гривне. Вчера официальный курс гривны к евро установился на уровне 30,24 грн (днем ранее он составлял – 30,06 грн). Похожим был курс и в обменных пунктах в регионах. Так по данным сети обменок KIT GROUP, курс евро в Хмельницком установился на уровне 30,25 грн, хотя в Киеве он был все еще на уровне 29,95 грн за евро.

Такая же ситуация происходит и долларом, который растет уже несколько дней подряд. Вчера Нацбанку пришлось снова ослабить официальный курс гривны по отношению к доллару, установив его на уровне 26,86 гривны за длоллар. В регионах куст поднялся еще выше, так курс доллара Хмельницкий уже составляет 26,90 грн за доллар, в столице он еще не опустился та низко — 26,60 грн за доллар.

Что касается зоны евро, то индекс промышленности и услуг на удивление продолжил улучшаться. Значения 58,6 и 56,6 балла соответственно указывают на достойную динамику расширения активности.

Новая волна коронавируса не позволяет рынкам вернуться к большему благополучию, напротив, продолжает подрывать настроения инвесторов. Помимо карантина в Австрии и Словакии, канцлер Меркель призывает к более жестким мерам против распространения вируса в Германии. Ситуация также ухудшается в Китае, чья борьба за нулевую заболеваемость оставляет очевидные шрамы на экономике. В то же время это может вызвать опасения по поводу перегрузки новой цепочки поставок, которая в первую очередь является инфляционным шоком со стороны предложения для мировой экономики.

Что касается евро по отношению к доллару, то вчерашние торги поначалу были безжизненными, поскольку обменный курс колебался между 1,1265 евро и 1,1285 евро. Однако около трех часов доллар подскочил примерно на 40 пунктов, когда президент Байден принял решение об избрании главы ФРС на следующие четыре года.

После утверждения Джерома Пауэлла во главе ФРС рынки сосредотачиваются на его будущих шагах. Ставки на весьма благоприятную политику, похоже, отступают и, наоборот, растут слухи о том, что количественное смягчение будет отменено быстрее, чем сейчас заявляет ФРС. Один из банкиров, Рафаэль Бостик, сказал, что ФРС, возможно, придется ускорить отмену денежно-кредитного стимулирования из-за роста занятости и ускорения инфляции. Тогда это позволит повысить ставку раньше.

Интересно развитие спекулятивных позиций по евро и доллару в отчете COT Комиссии по торговле товарными фьючерсами. В последнем отчете, который включал позиции по состоянию на 16 ноября, было зафиксировано небольшое сокращение чистых длинных позиций по евро, но оно также сместилось вниз в долларовом индексе. Учитывая резкое укрепление доллара, вполне вероятно, что в следующем отчете мы увидим увеличение чистых длинных позиций по доллару и более сильную коррекцию по евро.

В то время как большинство центральных банков в мире говорят об ужесточении денежно-кредитной политики или уже сделали это, Турция сократила расходы по кредитованию в общей сложности на четыре процентных пункта.

Это не нравится инвесторам, которые заявляют, что денежно-кредитная политика Турции становится все более непредсказуемой и иррациональной.